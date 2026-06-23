Lucknow Fire Tragedy: नहीं था कोई इमरजेंसी दरवाजा, न कोई सेफ्टी…सिर्फ इस वजह से 15 बच्चों को खा गई आग

Lucknow Fire Tragedy Reason: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में एक बिल्डिंग में आग लगने के कारण 15 लोगों की जान चली गई. इस हादसे में 15 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. आग के बाद जब अग्निशमन विभाग की टीम इमारत के अंदर पहुंची, तो उन्हें सुरक्षा नियमों की भारी अनदेखी के सबूत मिले. आवासीय भवन का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, जहां गेमिंग जोन, पेट शॉप और अन्य दुकानें संचालित थीं. हैरानी की बात यह है कि अवैध निर्माण के कारण इस इमारत को 2016 में गिराने का आदेश दिया गया था, लेकिन केवल दो महीने बाद यह आदेश वापस ले लिया गया.

बॉयोमेट्रिक इंप्रेशन गेट

पीड़ित परिवारों के मुताबिक, गेमिंग जोन में एनीमेशन सेंटर का पूरा सिस्टम ऑटोमैटिक था. बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन से ही दरवाजा खुलता और बंद होता है. जिसके कारण आग लगते ही सारे लॉक सिस्टम ब्लॉक हो गए. वहीं से बाहर जाने का रास्ता था. परिवार वालों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने के 40 मिनट बाद पहुंची. आग की लपटों ने पूरी इमारत को घेर लिया था. कुछ बच्चे किनारे पाइपलाइन और लटके तारों का सहारा लेकर नीचे कूद गए. एक युवक ने खिड़की से छलांग लगाई और सीधा नुकीली रेलिंग पर जा गिरा. रेलिंग उसके पेट में घुस गई और खून ज्यादा बहने के कारण उसकी जान चली गई.

इमारत से बाहर निकलने का नहीं था दूसरा रास्ता

अलीगंज की इस इमारत में आने-जाने का केवल एक ही रास्ता था. तीनों तरफ दूसरी इमारतें बनी हुई थीं, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया. आग भवन के सामने वाले हिस्से में लगी थी. जान बचाने के लिए बच्चे पीछे की ओर भागे, लेकिन कुछ ही देर में धुआं और आग वहां भी पहुंच गई. अधिकांश बच्चों की मौत दम घुटने के कारण हुई.

बाथरूम में छिपे, लेकिन नहीं बच सकी जान

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले चुकी थी. ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना संभव नहीं था और बच्चों को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था. कुछ लोगों ने खिड़कियां तोड़कर मदद पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. कई बच्चे खुद को बचाने के लिए बाथरूम में छिप गए और नल खोलकर पानी बहाते रहे, ताकि आग अंदर न पहुंचे. हालांकि, बाथरूम में धुआं भर जाने से उनका दम घुट गया और उनकी मौत हो गई.

सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम भी नहीं थे

अग्निशमन विभाग की शुरुआती जांच में पता चला कि इमारत में स्मोक डिटेक्टर और फायर एक्सटिंग्यूशर जैसी जरूरी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं थी. इसके कारण आग लगने के शुरुआती समय में उसे नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं हो सका और हालात तेजी से बिगड़ गए.

दीवार तोड़कर अंदर पहुंची दमकल टीम

बच्चों को बचाने के लिए दमकल कर्मियों ने पास की इमारत की ओर से दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. घटनास्थल पर मौजूद परिजन अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाते रहे. चारों ओर चीख-पुकार और मातम का माहौल था, लेकिन कई परिवारों के सामने उनके अपने हमेशा के लिए बिछड़ गए.