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Lucknow Fire: ‘मैंने खुद देखीं 14 लाशें’, लखनऊ अग्निकांड का मंजर याद कर रो पड़े ब्रजेश पाठक; बताई कोचिंग की हालत

Lucknow Fire: उत्तर प्रदेश में  भीषण आग ने सबको दहशत में डाल दिया है. जिस तरह से एक आग ने 15 छात्रों की जिंदगी खाली उसे देख हर किसी की आँखों में आंसू आ गए हैं. दरअसल, हुआ यूँ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार दोपहर एक बिल्डिंग में आग लग गई.

By: Heena Khan | Published: June 23, 2026 7:11:00 AM IST

lucknow fire incident
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Lucknow Fire: उत्तर प्रदेश में  भीषण आग ने सबको दहशत में डाल दिया है. जिस तरह से एक आग ने 15 छात्रों की जिंदगी खाली उसे देख हर किसी की आँखों में आंसू आ गए हैं. दरअसल, हुआ यूँ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार दोपहर एक बिल्डिंग में आग लग गई. बता दें कि इस बिल्डिंग में एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर चलता है. जानकारी के मुताबिक, इस घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है. कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगी आग के बारे में बात करते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रो पड़े. इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आँखों से 14 लाशें देखी हैं.

क्या बोले ब्रजेश ?

इस अग्निकांड को लेकर भावुक होते ब्रजेश पाठक ने बताया कि अंदर घना धुआँ भरा हुआ है. लेकिन अंदर कोई छात्र नहीं बचा है, फिर भी अच्छी तरह से तलाशी ली जा रही है और हर चीज़ को हटाकर जाँच की जा रही है. अंदर काफी फर्नीचर था, जिसकी वजह से धुआँ और ज़्यादा हो गया. हर कमरे की एक-एक करके जाँच की जा रही है. फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और NDRF की टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं. आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है. बताया जा रहा है कि इस जगह पर एक एनिमेशन सेंटर था; जब अचानक आग लगी, तो छात्र बिल्डिंग के पिछले हिस्से की ओर भागे, जहाँ धुआँ इतना घना हो गया कि वे बाहर नहीं निकल पाए.

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खुद देखी थीं लाशें 

इतना ही नहीं बात करते करते ब्रजेश पाठक रो पड़े और रोते हुए ब्रजेश पाठक ने फिर कहा कि उन्होंने खुद 14 शव देखे हैं. धुएँ के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है. फायर ब्रिगेड और NDRF की टीमों ने बिल्डिंग की एक दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया. उन्होंने इसे बहुत दुखद घटना बताया. सभी घायलों को KGMU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. पाठक ने बताया कि मारे गए छात्रों की उम्र 15 से 17 साल के बीच थी; वे गर्मियों की छुट्टियों में एनिमेशन सीखने के लिए सेंटर आए थे.

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