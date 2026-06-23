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लखनऊ अग्निकांड में अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई? सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

Lucknow Fire Incident: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल कोचिंग सेंटर में लगे आग की घटना के बाद सीएम योगी के निर्देश के बाद 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है.

By: Sohail Rahman | Published: June 23, 2026 7:46:55 AM IST

लखनऊ अग्निकांड में अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई?
लखनऊ अग्निकांड में अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई?


Lucknow Fire Incident: लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया. इस अग्निकांड की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ का दौरा रद्द कर आनन-फानन में लखनऊ पहुंचे और घटनास्थल का दौरा किया. तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने इस अग्निकांड की जांच के लिए 2 सदस्यों वाली एसआईटी का गठन किया. जानकारी सामने आ रही है कि इस टीम में अपर मुख्य सचिव (पर्यटन और संस्कृति) अमृत अभिजात और एडीजी (लखनऊ) प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है.

एसआईटी को 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा, मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों- जानकीपुरम के एक्सईएन कलेक्शन गौरव कुमार, एफएसएसओ इंदिरा नगर कमलेंद्र कुमार सिंह, एई अनिल कुमार और प्रमोद पांडे को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.

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4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि 4 नामजद लोगों और अन्य अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है. नामजद आरोपितों अलीगंज स्थित सेक्टर-डी निवासी रामकृष्ण उपाध्याय, मदेयगंज नियर बड़ा दुगों मंदिर, सीतापुर रोड निवासी वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, ठाकुरगंज निवासी तूशॉक कृष्णा जायसवाल और सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है.

मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया एलान

मुख्यमंत्री ने मारे गए युवाओं के आश्रितों के लिए 5 लाख रुपये और घायलों के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है. तो वहीं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया और मृतकों के आश्रितों के लिए 2 लाख रुपयए और घायलों के लिए 50 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की.

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मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का किया दौरा

सोमवार को आग लगने की खबर मिलने पर मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ का अपना दौरा बीच में ही छोड़ दिया और राजधानी लौट आए. वे सीधे दुर्घटना स्थल पर गए और सरकारी व प्रशासनिक अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली. इसके बाद वे KGMU गए और वहां इलाज करा रहे घायलों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि हालांकि कोई भी गई हुई जान वापस नहीं ला सकता, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

मुख्यमंत्री ने अपना दौरा किया रद्द

मुख्यमंत्री ने मंगलवार के लिए हाथरस और आगरा के अपने निर्धारित दौरे भी रद्द कर दिए हैं. बीजेपी ने भी मंगलवार के लिए अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी के राज्य महासचिव (संगठन) धर्मपाल और विधायक नीरज बोरा भी मुख्यमंत्री के साथ दुर्घटना स्थल पर गए. घटना के बाद LDA ने देर रात जल्दबाजी में तोड़फोड़ का नोटिस चिपका दिया और इमारत को अवैध घोषित कर दिया. 15 दिनों के बाद बिल्डिंग पर बुलडोजर चल सकता है.

यह भी पढ़ें – Lucknow Fire: ‘मैंने खुद देखीं 14 लाशें’, लखनऊ अग्निकांड का मंजर याद कर रो पड़े ब्रजेश पाठक; बताई कोचिंग की हालत

Tags: cm yogiUP News
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