Home > उत्तर प्रदेश > Viral Video: होटल के बंद कमरे में इंजीनियर और महिला कर्मचारी कर रहे थे कांड, अचानक पति ने दरवाजे पर दी दस्तक; फिर जो हुआ…

Viral Video: होटल के बंद कमरे में इंजीनियर और महिला कर्मचारी कर रहे थे कांड, अचानक पति ने दरवाजे पर दी दस्तक; फिर जो हुआ…

Lucknow  Hotel Room Viral Video: लखनऊ के गोमतीनगर इलाके के एक होटल का बताया जा रहा है. बिजली विभाग में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात उदय प्रताप एक महिला सहकर्मी के साथ होटल पहुंचे थे. महिला पहले बांदा में उनके ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी.

By: Shristi S | Last Updated: August 11, 2026 7:16:34 PM IST

होटल के बंद कमरे में इंजीनियर और महिला कर्मचारी को उसके पति ने पकड़ा
होटल के बंद कमरे में इंजीनियर और महिला कर्मचारी को उसके पति ने पकड़ा


Executive Engineer and Computer Operator Video: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक होटल का कमरा, दो सरकारी कर्माचारी और अचानक पुहंचा महिला का पति… इसके बाद जो हुआ उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि गोमतीनगर स्थित एक होटल में बिजली विभाग के एक अधिशासी अभियंता को उनकी महिला सहकर्मी के साथ उसके पति ने पकड़ लिया. 

हालांकि, वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. मामले में इंजीनियर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अपनी अलग सफाई दी है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरा मामला.

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होटल पहुंचा महिला का पति

जानकारी के मुताबिक, मामला लखनऊ के गोमतीनगर इलाके के एक होटल का बताया जा रहा है. बिजली विभाग में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात उदय प्रताप एक महिला सहकर्मी के साथ होटल पहुंचे थे. महिला पहले बांदा में उनके ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी. दोनों के बीच पहले से परिचय था. इसी बीच महिला के पति को दोनों के होटल में जाने की जानकारी मिली. इसके बाद वह होटल पहंच गया और पुलिस को सूचना दी. पुलिस के पहुंचने के बाद मौके पर दोनों पक्षों से पूछताछ की.

वायरल वीडियो में क्या दिख रहा है?

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में होटल के कमरे के अंदर कुछ लोगों के बीच बहस और पूछताछ जैसी स्थिति दिखाई दे रही है. वीडियो को लेकर अलग-अलग दावे किे जा रहे हैं और इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं. 

रिपोर्टस के मुताबिक, संबंधित महिला पहले बांदा में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम करती थी. इसी दौरान उसकी इंजीनियर से पहचान हुई. बाद में इंजीनियर का ट्रांसफर गोंडा हो गया. आरोप है कि इसके बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना रहा. इसी क्रम में दोनों के लखनऊ आने की बात सामने आई है.

इंजीनियर ने इस मामले में क्या कहा?

वायरल वीडियो सामने आने के बाद अधिशासी अभियंता उदय प्रताप ने महिला के साथ किसी अनुचित संबंध के आरोपों से इनकार किया है. उनका कहना है कि बांदा में तैनाती के दौरान लखनऊ में एक प्रेजेंटेशन से जुड़ा काम था और उसी में सहायता के लिए वह महिला कर्मचारी को साथ लेकर आए थे. 

इंजीनियर ने आगे कहा कि यह वायरल वीडियो पुराना है और मामले को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है. यानी एक तरफ जहां वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर गंभीर दावे किए जा रहे हैं, वहीं संबंधित अधिकारी ने इसे गलत तरीके से पेश किए जाने की बात कही है.

जांच में लगी पुलिस

वीडियो के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने मामले की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है. जांच में महिला के लखनऊ आने और होटल में उसके होने की वजह के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

( Disclaimer: यह खबर वायरल वीडियो के आधार पर है, इनखबर इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Tags: home-hero-pos-3Lucknowuttar pradeshviral video
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