वो मुझे धोखा दे… लखनऊ में दिनदहाड़े पत्नी को मारी गोली, फिर घर जाकर बीमार बहन और खुद की भी ले ली जान; स्टेटस से खुला खौफनाक राज़

Lucknow Double Murder Suicide: लखनऊ के गोमतीनगर में गुरुवार को हुई सरेआम गोलीबारी की घटना ने पूरे शहर को हिला दिया. एक बैंककर्मी ने कथित तौर पर पहले अपनी पत्नी की बैंक के बाहर गोली मारकर हत्या की, फिर घर पहुंचकर अपनी बहन को गोली मारी और आखिर में खुद भी जान दे दी.

घटना के बीच सामने आया उसका WhatsApp स्टेटस इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला सुराग बन गया. पुलिस अब पारिवारिक विवाद, आरोपी के दावों और उसकी मानसिक स्थिति समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

बैंक के बाहर पत्नी को मारी गोली

जानकारी के मुताबिक, दिव्या मिश्रा गोमतीनगर स्थित ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम करती थीं. गुरुवार को वह ड्यूटी के लिए बैंक पहुंची थीं. इसी दौरान उनके पति मानस बाजपेई वहां पहुंचे. दोनों के बीच पहले से पारिवारिक विवाद चल रहा था और इसी दौरान मानस ने कथित तौर पर दिव्या पर गोली चला दी. गंभीर रूप से घायल दिव्या को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

हत्या के बाद मानस ने लगाया WhatsApp स्टेटस

पत्नी की हत्या के बाद मानस मौके से निकलकर अपने घर पहुंचा. इसके बाद उसने WhatsApp स्टेटस लगाया. उसमें लिखा था कि Today I Killed my Wife as she cheated on me…. know I have to kill myself and my sister… her sister Pragya and Bharat nows everything. यानी मैने आज अपनी पत्नी को मार डाला क्योंकि वह मुझे धोखा दे, रही थी अब मुझे खुद को और अपनी बहन प्रज्ञा और भारत को भी मरना होगा क्योंकि वह सब जानती हैं.

घर आकर मानस ने अपनी बहन को गोली मार खुद की भी ली जान

स्टेटस सामने आने के कुछ ही समय बाद मानस ने कथित तौर पर अपनी बहन को भी गोली मार दी. इसके बाद उसने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली. इस तरह कुछ ही समय के अंदर पत्नी, बहन और आरोपी की मौत हो गई. पुलिस ने मौके से हथियार बरामद किए हैं और सीसीटीवी, मोबाइल फोन तथा फोरेंसिक साक्ष्यों की जांच की जा रही है.

मानस का WhatsApp स्टेटस देखने के बाद उसके पड़ोसी को अनहोनी की आशंका हुई. उन्होंने उसे फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला. इसके बाद पड़ोसी उसके घर पहुंचे. दरवाजा नहीं खुलने पर उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की. घर के भीतर मानस और उसकी बीमार बहन मृत मिले. घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद जांच शुरू हुई.

पत्नी से चल रहा था पारिवारिक विवाद

जानकारी के मुताबिक, मानस और दिव्या के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद था. दोनों अलग रह रहे थे और मामला पारिवारिक न्यायालय में भी लंबित बताया जा रहा है. यही विवाद इस हत्याकांड की वजह बना, वही मानस SBI में नौकरी करता था और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण उसका इलाज चल रहा था. पुलिस अब हर पहलू पर जांच कर रही है.