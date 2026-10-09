Lucknow Crime: रात के अंधेरे में पत्नी-बेटी का कत्ल, फिर खुद पुलिस के पास पहुंचा होमगार्ड… लखनऊ में सनसनी वारदात

Lucknow Double Murder: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 9 अक्टूबर 2026 एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने पारिवारिक रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस घर में पति-पत्नी और बच्चों के बीच का रिश्ता होना चाहिए था, वहीं दो जिंदगियां खत्म हो गईं. आरोप है कि एक होमगार्ड ने अपनी पत्नी और 32 साल की बेटी की सोते समय डेटा केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी. वारदात के बाद उसने कथित तौर पर डायल-112 पर फोन कर हत्या की जानकारी दी और फिर खुद थाने पहुंच गया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

कृष्णानगर के भोला खेड़ा में हुई वारदात

यह मामला लखनऊ के कृष्णानगर थाना इलाके के भोला खेला स्थित गौरी स्टूडियो वाली गली का है. मृतकों की पहचान श्यामा दुलारी (50) और उनकी बेटी पूजा साहू (32) के तौर पर हुई है. आरोपी की पहचान रवीन्द्र शंकर गुप्ता (56) के तौर पर हुई है, जो होमगार्ड में तैनात है.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे दोनों मां-बेटी घर में सो रही थीं. इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर डेटा केबल से उनका गला घोंट दिया. सुबह करीब चार बजे उसने गुजरात में रह रही अपनी दूसरी बेटी को फोन करके मां और बहन की हत्या करने की बात बताई. इसके बाद बेटी ने लखनऊ के पारा इलाके में रहने वाले अपने भाई को इसकी जानकारी दी.

पुलिस पहुंचने से पहले थाने पहुंच गया आरोपी

सुबह करीब 6 बजे डायल 112 के जरिए पुलिस को घटना की सूचना मिली. हालांकि, पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही आरोपी कृष्णानगर थाने पहुंच चुका था. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. घटनास्थल पर पहुंची टीम ने जांच की, जबकि फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने भी जरूरी सबूत जुटाए. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

आरोपी ने क्यों उठाया खौफनाक कदम?

पुलिस की शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद को हत्या की संभावित वजह माना जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, आरोपी और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से अनबन थी. कुछ समय पहले पत्नी के घर से जेवर लेकर चले जाने के बाद गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी. वह हाल ही में वापस लौटी थी. वहीं, पूजा की शादी 2017 में हुई थी. पहले पति से तलाक के बाद उसने 2022 में दूसरी शादी की, लेकिन दूसरा रिश्ता भी टूट गया था. इसके बाद वह मायके में रह रही थी. पुलिस को यह जानकारी भी मिली है कि पूजा के किसी अन्य युवक से बातचीत करने को लेकर घर में विवाद होता था. हालांकि, हत्या की असली वजह अभी साफ नहीं हुई है.

आरोपी से पूछताछ

मामले में परिजनों की शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और सभी संभावित पहलुओं की जांच में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जुटाए गए सबूतों से मौत की परिस्थितियों को समझने में मदद मिलेगी. फिलहाल इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.