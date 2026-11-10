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UP Crime: महिला को रस्सी से बांधा, बेरहमी से पीटा! लखनऊ में बच्चा चोरी के शक में पीड़िता के साथ बर्बरता; तमाशबीन बन देखते रहे लोग

Lucknow Crime News: लखनऊ में बच्चा चोरी का शक होने पर लोगो ने एक महिला को पकड़कर रस्सी से बांध दिया और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई शुरू कर दी.

By: Shristi S | Published: November 10, 2026 9:04:07 PM IST

लखनऊ में बच्चा चोरी के शक में पीड़िता के साथ बर्बरता; तमाशबीन बन देखते रहे लोग
लखनऊ में बच्चा चोरी के शक में पीड़िता के साथ बर्बरता; तमाशबीन बन देखते रहे लोग


Woman Beaten in Lucknow: लखनऊ में भीड़ की बर्बरता का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत और कानून व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बच्चा चोरी का शक होने पर लोगो ने एक महिला को पकड़कर रस्सी से बांध दिया और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई शुरू कर दी. महिला दर्द से चीखती रही और खुद को बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन मजाल है कि वहां मौजूद लोग उसे बचाने आए उलटा वह, तमाशबीन बन बेबस पीड़िता का तमाशा देखते रहे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

बच्चा चोरी के शक में एक महिला को निशाना बनाया गया

यह घटना लखनऊ के इंदिरानगर थाना इलाके के सुगामऊ झुग्गी-झोपड़ी में हुई बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता पास के जरहरा गांव की रहने वाली है और दिमागी तौर पर ठीक नहीं है. झुग्गी-झोपड़ी के कुछ लोगों को उस पर बच्चा चोरी का शक था. इसी शक के आधार पर लोगों ने महिला को पकड़ लिया. आरोप है कि फिर उसे रस्सी से बांधकर पीटा गया. महिला के पैर बंधे हुए थे. कुछ लोग उसे जमीन पर गिराने के बाद लात-घूंसे मारते रहे. पिटाई के दौरान उसके मुंह से खून भी निकलता रहा.

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40 से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में पिटाई जारी रही

घटना की सबसे चिंताजनक बात यह है कि जब महिला पर हमला हुआ तो वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौके पर 40 से ज़्यादा लोग मौजूद थे. इसके बावजूद, किसी ने भी उसे भीड़ से बचाने की कोशिश नहीं की. बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने पुलिस को बताने के बजाय अपनी ही राय बनानी शुरू कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लेकिन वीडियो में पीड़िता के साथ हो रहे बर्बरता के कारण हम आपको वीडियो दिखा नहीं सकते.

दो आरोपी हिरासत में

सीनियर पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया. ADCP ईस्ट अमोल मुरकुट के मुताबिक, सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो करीब पांच दिन पुराना है. महिला जरहरा गांव की रहने वाली है और बच्चा चोरी के शक में उसके साथ मारपीट की गई थी.

पुलिस ने घटना के सिलसिले में दो लोगों को हिरासत में लिया है. वीडियो के आधार पर बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Tags: Lucknowuttar pradesh
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