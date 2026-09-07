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Lucknow Crime: मामूली बहस के बाद हैवान बना पति! एक साल के मासूम बच्चे के सामने बंद कमरे में पत्नी पर टूट पड़ा

Lucknow Crime: लखनऊ में यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल ने मामूली सी बहस के बाद अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. इसके बाद अपने एक साल के मासूम बच्चे को गोद में लेकर 3 घंटे तक लेकर घूमता रहा.

By: Sohail Rahman | Published: September 7, 2026 10:51:17 AM IST

लखनऊ में यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल ने की पत्नी की हत्या
लखनऊ में यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल ने की पत्नी की हत्या


Lucknow Crime: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल ने अपनी पत्नी की बेहरमी से हत्या कर दी. घरेलू झगड़े के दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया. जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

इस घटना का एक डरावना पहलू यह था कि हत्या के बाद आरोपी घंटों तक अपने एक साल के बच्चे को गोद में लेकर बाहर घूमता रहा है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. यह घटना महानगर के पेपर मिल इलाके की बताई जा रही है.

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पति-पत्नी के बीच हुई थी बहस

2011 बैच के हेड कांस्टेबल हिमांशु श्रीवास्तव पिछले ढाई सालों से वहां एक किराये के मकान में रह रहे थे. मूल रूप से अयोध्या के निरालानगर के रहने वाले हिमांशु अभी डालीगंज में सूचना का अधिकार (RTI) सेल कार्यालय में तैनात थे. बताया जा रहा है कि उन्होंने 2015 में अंबेडकरनगर की रहने वाली रश्मि श्रीवास्तव से शादी की थी. रविवार को पति-पत्नी के बीच बहस हुई, जिसके बाद हिमांशु ने रश्मि के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया. जिसके बाद ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई.



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मकान मालिक के साथ बैठा रहा आरोपी

हत्या करने के बाद आरोपी हेड कांस्टेबल कुछ देर मकान मालिक के साथ बैठा रहा. इसके बाद वह अपने एक साल के बेटे को लेकर करीब तीन घंटे तक बाहर घूमता रहा. लौटने पर वह शव के बगल वाले कमरे में बैठ गया. जब रश्मि ने बार-बार किए गए फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया तो उसके भाई को कुछ गड़बड़ होने की आशंका हुई और वह घर पहुंचा. उसके भाई सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि जब वे कमरे में दाखिल हुए तो रश्मि किचन के पास फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी और उसकी मौत हो चुकी थी. हिमांशु वहां मौजूद था लेकिन पूछने पर उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया. इसके बाद परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

डीसीपी सेंट्रल ने क्या कहा?

मामले में डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि महानगर पुलिस स्टेशन को 112 नंबर पर एक कॉल मिली कि पेपर मिल कॉलोनी में रश्मि श्रीवास्तव नाम की लगभग 40 साल की महिला की हत्या कर दी गई है. सूचना मिलते ही महानगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. सबूत इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और सबूत जुटाए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि मृतका के भाई की शिकायत पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

आरोपी महिला का पति हिमांशु श्रीवास्तव है, जिसकी उम्र करीब 40 साल है. वह 2011 बैच का पुलिस हेड कांस्टेबल था और लखनऊ जिले में तैनात था. उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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Tags: crime newsUP News
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