इंस्टाग्राम का 'राउडी' निकला साहिल; 3 साल तक पहचान छुपाकर बनाए प्रेम संबंध, फिर ब्लैकमेल कर बदला धर्म... चंगुल से छूटकर युवती ने बचाई जान!

उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक ऐसा धर्मांतरण का मामला सामने आया है जिसने फिर से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना अमीनाबाद इलाके की बताई जा रही है जहां एक युवती की सोशल मीडिया के मुस्लिम युवक से दोस्ती हुई. युवक शादीशुदा था लेकिन युवकी को झूठ बोलकर अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर युवती का धर्मपरिवर्तन करा दिया. जब युवती को पूरा सच पता चला तो उसने युवक का विरोध किया और प्रताड़ना झेली. आखिर में जैसे-तैसे होश संभाले और युवक के चंगुल से भाग निकली. पुलिस को आपबीती सुनाई. एफआईआर दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने अमीनाबाद थाना पुलिस ने युवक को पकड़कर हवालात में डाल दिया.

सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती

लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, 3 साल पहले युवती की मुलाकात इंस्टाग्राम पर साहिल हुसैन से हुई थी. उस समय युवक ने अपनी असली पहचान और धर्म छुपाया. और राउडी के नाम से युवती से बातचीत शुरू कर दी. धीरे-धीरे दोनों की बॉन्डिंग हुई. नियमित बातचीत होने लगी. 3 साल बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बने. शादी का झांसा देकर युवती आपत्तिजनक फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर ली.

पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लिया एक्शन

जैसे ही पीड़िता अपनी शिकायत लेकर अमीनाबाद थाने में पहुंची. पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए पहले साहिल हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 4 घंटे के अंदर आरोपी को दबोचकर जेल में डाल दिया. गोपनीय तरीके से आगे की कार्रवाई करते हुए पीड़िता का मेडिकल कराया और शुक्रवार को आरोपी साहिल का मेडिकल कराने के बाद सलाखों के पीछे कैद कर लिया.

धर्म परिवर्तन के लिए की थी ब्लैकमेलिंग

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो साहिल युवती के साथ शारिरिक संबंध बनाए थे और चुपके से फोटो-वीडियो भी खींच ली थी. इसी की तर्ज पर वो युवती को धर्म परिवर्तन के लिए ब्लैकमेल करता रहा. पीड़िता भी दबाव में आ गई और उसने अपना धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपना लिया लेकिन समस्या यहां दूर नहीं हुई. जैसे ही युवती को युवक के शादीशुदा होने की बात पता चली तो उसने साथ रहने से इनकार कर लिया, जिसके बाद युवक हावी होने लगा औरबात मारपीट तक पहुंच गई. मुसीबत से निकलने के लिए युवती ने हिम्मत दिखाई और आरोपी के चंगुल से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई.

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