छांगुर बाबा के बाद यूपी में एक और धर्मांतरण वाला बाबा; दो बकरी और पानी की टंकी का ऑफर; फिर ऐसे करता ब्रैनवॉश

Lucknow Conversion Case: उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा के आतंक के बाद एक बार फिर धर्मांतरण का हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके से धर्म परिवर्तन और लालच देकर धर्म बदलवाने की घटनाएं अक्सर सामने आती रही हैं. पुलिस के मुताबिक, रविवार को मोहनलालगंज पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भदेश्ववा गांव में इस मुद्दे से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, बजरंग दल और श्री राम सनातन सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने एक घर पर छापा मारा जहां एक अवैध चर्च चल रहा था. हिंदू संगठनों का आरोप है कि गरीब ग्रामीणों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच दिया जा रहा था और उकसाया जा रहा था. मौके पर भारी हंगामे के बाद, पुलिस ने पादरी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने ले गई.

ऐसे दे रहे धोखा

जानकारी के मुताबिक, बजरंग दल को सिसेंडी के रायपुर भदेश्ववा गांव में एक घर से चल रहे धर्म परिवर्तन के बड़े रैकेट के बारे में जानकारी मिली थी. मौके पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पादरी को पकड़ लिया, जिसकी पहचान दौधन खेड़ा, बरौली खलीलाबाद के रहने वाले चंद्रिका प्रसाद के रूप में हुई. संगठन का आरोप है कि पादरी जानबूझकर लोगों को धोखा देने के लिए हिंदू नाम का इस्तेमाल कर रहा था. बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि छापे के दौरान घर से एक डायरी और धार्मिक किताबें बरामद की गईं. डायरी में लोगों को दिए गए विभिन्न लालच और ऑफ़र का विवरण है, जैसे कि दो बकरियां देना या उनके घरों में पानी की टंकी बनवाना.

Mumbai Fire: 11वीं मंजिल पर लगी आग! बंद कमरे में धधकती लपटों के बीच झुलस गया ढाई साल का बच्चा; बाहर चीखता रह गया परिवार

पुलिस ने दिखाया गंदा व्यवहार

वहीं इस घटना के बारे में सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पादरी और वहां मौजूद अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया. लेकिन, जब संगठन के सदस्य मामला दर्ज कराने के लिए औपचारिक शिकायत (तहरीर) लेकर पहुंचे, तो पुलिस के ढुलमुल रवैये को लेकर विवाद खड़ा हो गया. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस यह कहकर मामले को टाल रही है कि वे संगठन द्वारा दायर शिकायत स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि उनका कहना है कि कार्रवाई तभी होगी जब कोई पीड़ित व्यक्ति खुद सामने आएगा. पुलिस के इस रवैये को पूरी तरह गलत बताते हुए संगठन ने पूरे मामले की जांच की मांग की है.

Delhi Weather: सावधान! आज फिर बरसेंगे दिल्ली में बादल, नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक बदलेगा मौसम; IMD अलर्ट