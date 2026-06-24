‘यह जश्न का नहीं संवेदना का समय है’,कोचिंग सेंटर हादसे के बाद बृजेश पाठक ने लिया भावुक फैसला, इस साल नहीं मनाएंगे जन्मदिन

Lucknow Coaching Fire: लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. हादसे में कई छात्रों की मौत की खबरों के बीच प्रदेशभर में शोक का माहौल है. इस दर्दनाक घटना से आहत उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है.

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का जन्मदिन 25 जून को है, लेकिन उन्होंने इस बार किसी भी प्रकार का उत्सव या कार्यक्रम आयोजित न करने का निर्णय लिया है. सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में उन्होंने कहा कि लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुई दुखद घटना ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया है.

दिवंगत छात्रों की स्मृति को समर्पित रहेगा दिन

बृजेश पाठक ने कहा कि 25 जून का पूरा दिन हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों की स्मृति और उनके परिवारों के प्रति संवेदना को समर्पित रहेगा. उन्होंने इस कठिन समय में शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की.उन्होंने लिखा कि जब कई परिवार अपने बच्चों को खोने के दर्द से गुजर रहे हों, तब जन्मदिन मनाना उचित नहीं लगता. ऐसे समय में समाज और सरकार की प्राथमिकता पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना होना चाहिए.

घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना