Lucknow Fire: दिवार तोड़ने में लग गए 2 घंटे, तब तक अंदर मरते रहे लोग; लखनऊ अग्निकांड की पूरी कहानी

Lucknow Fire: लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र के पुरैनिया इलाके में लगी भीषण आग ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है. हेड हॉपर 3D आर्ट स्टूडियो नाम की मल्टी-स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग तेज़ी से बढ़ती गई, जिससे ऊपरी मंज़िलों पर बने कोचिंग सेंटर के अंदर छात्र और दूसरे लोग फंस गए. घटना के बाद, स्थानीय लोगों और परिवार वालों ने सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं. चश्मदीदों का दावा है कि बिल्डिंग में छत तक जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था. ऊपर-नीचे जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सीढ़ियां आग से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुईं. इससे ऊपरी मंज़िलों पर फंसे लोगों के बाहर निकलने का रास्ता लगभग बंद हो गया.

क्या इस लापरवाही ने 15 लोगों की जान ले ली?

बिल्डिंग में छत से नीचे उतरने के लिए कोई दूसरा रास्ता या इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं था.

ग्राउंड फ़्लोर से जाने वाली मेन सीढ़ी आग की चपेट में आ गई.

आग ने ऊपरी मंज़िलों पर फंसे बच्चों के बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया.

अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए दीवार तोड़ना ही एकमात्र रास्ता बचा था.

चश्मदीदों के मुताबिक, काफी देर तक कोई मशीनरी मौजूद नहीं थी. हथौड़ों और दूसरे औजारों से दीवार तोड़ने में करीब दो घंटे लगे.

रेस्क्यू टीम को बिल्डिंग में घुसने के लिए दीवार में छेद करना पड़ा.

घने धुएं की वजह से रेस्क्यू वर्कर्स को अंदर पहुंचने में काफी मुश्किलें आईं.

दीवार में छेद करने के बाद भी, धुएं की वजह से रेस्क्यू वर्कर्स काफी देर तक अंदर नहीं जा पाए.

अंदर फंसे बच्चे और दूसरे लोग दम घुटते रहे और ज़िंदगी की जंग हारते रहे.

दीवार तोड़कर बना रास्ता

घटना के दौरान, अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम को दीवार तोड़नी पड़ी. चश्मदीदों के मुताबिक, शुरुआती दौर में दीवार तोड़ने के लिए ज़रूरी मशीनरी मौके पर मौजूद नहीं थी, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई. बताया गया है कि हथौड़ों और दूसरे औजारों से दीवार तोड़ने की काफी देर तक कोशिश की गई. कई घंटों की कोशिश के बाद दीवार में छेद हो गया, लेकिन बिल्डिंग के अंदर घने धुएं की वजह से रेस्क्यू वर्कर्स को और दिक्कत हुई. धुएं की वजह से बिल्डिंग में घुसना बहुत मुश्किल हो गया था, और रेस्क्यू ऑपरेशन धीमी गति से चल रहा था.

धुएं ने कई जानें ले लीं

हादसे के दौरान, कई लोग अपनी जान बचाने के लिए बालकनी, खिड़कियों और ऊपरी मंज़िलों पर भागे. कुछ बच्चों ने हिम्मत करके बिजली के तारों का इस्तेमाल करके नीचे उतरने की कोशिश की, जबकि कुछ घबराकर बाथरूम और कमरों में छिप गए. चश्मदीदों के मुताबिक, कई लोगों की मौत आग से नहीं, बल्कि धुएं और दम घुटने से हुई. रेस्क्यू टीम ने कई लोगों को गीले कंबल और स्ट्रेचर से बाहर निकाला. घायलों को तुरंत KGMU ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है.

मरने वालों की पहचान जारी

मरने वालों की पहचान सागर, नीलेश, अनामिका, श्याम, अनुचा, सोमालिया, शाहजहां, रुक्मिणी, आदित्य श्रीवास्तव और अब्दुल रहमान के तौर पर हुई है. बाकी लाशों की पहचान का प्रोसेस जारी है. मरने वालों के रिश्तेदार पोस्टमार्टम हाउस पहुँच रहे हैं, जिससे माहौल इमोशनल हो गया है. हादसे में कुल 15 लोगों की मौत हुई है. पाँच घायल हैं, जिनका KGMU में इलाज चल रहा है.

मुआवज़े का ऐलान

घटना की गंभीरता को देखते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अलीगढ़ दौरा बीच में छोड़कर घटनास्थल का मुआयना करने लखनऊ पहुंचे. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को ₹5 लाख और घायलों को ₹50,000 की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया. CM योगी ने KGMU में पीड़ितों के परिवारों से बात की. उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि किसी भी ज़िम्मेदार अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने पीड़ितों के परिवारों से कहा कि सभी ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, DGP राजीव कृष्ण, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद, DG फायर, JCP और दूसरे सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों का जायज़ा लिया. CM योगी ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं. आग लगने का कारण और सुरक्षा मानकों में कोई कमी तो नहीं थी, यह पता लगाने के लिए डिटेल में जांच चल रही है.