Lucknow Coaching Center Fire: 14 छात्रों की मौत, पीएम मोदी ने किया मुआवजे का एलान, सीएम योगी बोले- दोषियों की खैर नहीं

Lucknow Coaching Center Fire Incident: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलीगंज इलाके में सोमवार दोपहर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में भीषण आग लग गई. इस घटना में कई स्टूडेंट्स घायल हो गए और 14 की मौत हो गई.

आग इतनी तेज थी कि कई स्टूडेंट्स दूसरी मंजिल से कूद गए. सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए. इसके साथ पीएम मोदी ने भी मरने वालों और घायलों के परिवार को मुआवजा देने का एलान किया है.

कैसी लगी आग?

कोचिंग इंस्टीट्यूट अलीगंज में एक पेट शॉप के ऊपर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आग सबसे पहले तीसरी मंजिल पर लगी. आग तेजी से फैली और कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपनी चपेट में ले लिया. उस समय 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स अंदर थे. अफरा-तफरी मच गई और स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे. कोई रास्ता न मिलने पर वे पास के तार से चिपक गए और नीचे कूद गए. एक महिला समेत दो स्टूडेंट्स घायल हो गए.

पीएम मोदी ने किया मुआवजे का एलान

अग्निकांड को लेकर पीएम मोदी ने मुआवजे का एलान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं. दुखी परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं. घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं. बचाव अभियान चल रहा है और अधिकारी हर मुमकिन मदद कर रहे हैं. PMNRF से हर मरने वाले के परिवार को 2 लाख रुपये की मदद दी जाएगी. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.

Anguished by the loss of lives in a fire mishap in Lucknow, Uttar Pradesh. My condolences to the bereaved families. May the injured recover at the earliest. Rescue operations are underway and authorities are providing all possible assistance. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from… — PMO India (@PMOIndia) June 22, 2026

सीएम योगी ने लिया हादसे का संज्ञान

मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में लगी आग पर संज्ञान लिया है. उन्होंने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया है. उन्होंने राहत और बचाव कार्य में तेज़ी लाने और घायलों के सही इलाज के लिए भी कहा है. मुख्यमंत्री ने प्रशासन को हर लेवल पर सावधानी बरतने का निर्देश दिया है.

दोषियों को मिलेगी सजा- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि लखनऊ में अग्निकांड की दुखद घटना हुई है, उसकी चपेट में कुछ बच्चे आये हैं, उनकी दुखद मौत हुई है, इसलिए मुझे तत्काल वापस जाना पड़ रहा है,जिन्होंने जान खोई उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. बता दें कि सीएम अलीगढ़ दौरे पर थें.

इस पूरे मामले के लिए पुलिस महानिदेशक व अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि मौके पर जाकर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें,मैं स्वयं भी वहां प्रस्थान कर रहा हूं जिससे इस पूरे मामले की तह में जाकर दोषियों को सज़ा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें.