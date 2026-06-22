दूसरी मंजिल से छलांग, तारों से लटककर बचाई जान… सामने आया लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड का खौफनाक वीडियो

Lucknow Coaching Center Fire Video: लखनऊ कोचिंग सेंटर में सोमवार को लगी भीषण आग का भयावह वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. अलीगंज स्थित कमर्शियल बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर चल रहे कोचिंग सेंटर में अचानक आग लग गई. देखते ही आग की लपटों और धुएं ने पूरे हॉल को अपनी चपेट में ले लिया.

अंदर मोजूद छात्रों में चीख-पुकार मच गई और हर कोई बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा. इसी रास्ते में से एक था बिजली के तारों का सहारा ले कर नीचे उतरना, तो वहीं कुछ छात्रों ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी. बता दें कि घटना में 15 छात्र जिंदा जल गए.

सामने आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड का जो भयानक वीडियो सामने आया है, उसमें आग और घने धुएं से घिरे कई छात्र अपनी जान बचाने के लिए इमारत की खिड़कियों से बाहर निकल रहे हैं और नीचे आने के लिए बिजली के तारों का सहारा ले रहे हैं. इस दौरान कई छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह सुरक्षित बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आए. यह नजरा देख मौके पर मौजूद लोग भी सहम गए.

दरवाजे से निकलने का मौका तक नहीं मिला

एक छात्र ने बताया कि आग लगने के कुछ ही मिनटों में हॉल धुएं से भर गया था. स्थिती इतनी भयावह हो गई कि मुख्य दरवाजे तक पहुंचना असंभव हो गया. ऐसे में जान बचाने के लिए उन्हें खिड़की के रास्ते बाहर निकलना पड़ा. मजबूरी में बिजली के तार पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन तार भी गर्म होकर जल रही थी. इस दौरान उनके दोनों हाथ भी बुरी तरह झुलस गए. हालांकि किसी तरह वह सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे.