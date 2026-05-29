लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी, अचानक गिरा टिन शेड; 2 यात्री घायल

लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर टिनशेड गिरने से दो यात्री घायल हो गए. यह हादसा उस समय हुआ, जब यात्री प्लेटफॉर्म पर हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे. अचानक टिनशेड भरभराकर गिर पड़ा, जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई.

कब हुई घटना?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर आज शुक्रवार यानी 29 मई को सुबह आठ बजे के करीब एक बड़ा हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हुआ, जहां पर लगा टिनशेड अचनाक गिर गया, जिसके नीचे दबकर दो यात्री घायल हो गए. घायलों को नजदीकी रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. वहां उनका इलाज चल रहा है. आपको बता दें कि घटना के वक्त यात्री हावड़ा-देहरादून ट्रेन का इंतजार कर रहे थे.

क्या जानकारी आई सामने?

शुरुआती जानकारी के मुताबिक बीती रात से लखनऊ समेत कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश हो रही है. बताया जा रहा है कि आंधी की वजह से ही वह रेलवे स्टेशन का टिन शेड अचानक गिर गया. हालांकि, अभी रेलवे प्रशासन इसकी जांच कर रहा है और सही कारण सामने आने के बाद इसकी पुष्टि होगी.

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