हाईवे किनारे खड़ी कार अचानक बनी आग का गोला, अंदर कंकाल बन चुका था युवक… लखनऊ की आधी रात ने खोल दिया खौफनाक राज़

Lucknow Burning Car Incident: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुरुवार रात के सन्नाटे में सुनसान हाईवे पर अचानक एक कार आग का गोला बन गई. कुछ ही मिनटों में तेज धमाकों के साथ कार के शीशे चकनाचूर हो गए. जब आग बुजी तो अंदर का मंजर इससे भी ज्यादा डरवाना था की देखने वालों की रूह कांप जाए.

सीट पर एक युवक का शव इस कदर जल चुका था कि उसका शरीर कंकाल में बदल गया था. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह महज एक दर्दनाक हादसा था या किसी कि सोची समझी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया था.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, सीतापुर हाईवे पर बीकेटी थाना क्षेत्र के सरइयां गांव के पास एक मारुति जेन कार में भीषण आग लग गई. उस वक्त रात के करीब 11:30 बज रहे थे कि अचानक कार में आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि उसके कारण जोरदार धमाकों के साथ कार के शीशे फटने लगे, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही बीकेटी थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

आग बुझने के बाद जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो अंदर एक युवक का बुरी तरह जला शव मिला. आग इतनी भीषण थी कि शव लगभग कंकाल में बदल चुका था और शरीर की हड्डियां तक दिखाई दे रही थीं. कार के भीतर रखा पूरा सामान भी जलकर राख हो चुका था. वहीं शव की पहचान नहीं हो सकी है.

कौन था कार का मालिक?

पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर गाड़ी का जानकारी निकाली. जांच के दौरान पता चला कि कार खुर्रमनगर निवासी अलमाश हक के बेटे हमीदुल के नाम से रजिस्टर है. पुलिस ने कार मालिक के परिवार को घटना की सूचना दे दी है. हालांकि, अभी तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि कार के अंदर मिला शव किसका था.

हादसा या हत्या?

घटनास्थल पर SP विकास पांडेय और फोरेंसिक टीम भी पहुंची. फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके से साक्ष्य जुटाए. पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच दो पहलुओं पर की जा रही है कि क्या कार में तकनीकी कारणों से आग लगी या फिर युवक की हत्या कर शव को कार में रखकर आग लगाई गई. शव की पहचान होने के बाद ही जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

200 मीटर तक था सन्नाटा

स्थानीय लोगों के मुताबिक, जहां कार जली वहां आसपास कोई चौराह, तिराहा, दुकान या आबादी नहीं है. कार हाईवे के किनारे सफेद पट्टी पर खड़ी थी. करीब 200 मीटर तक पूरा इलाका सुनसान रहता है. ऐसे में शक है कि कोई व्यक्ति कार को वहां लाया हो और युवक की हत्या करने के बाद शव सहित कार में आग लगाकर फरार हो गया हो.

घटना की सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस हाईवे पर लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है. जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि कार में युवक अकेला था या उसके साथ कोई और भी मौजूद था. पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान और उसके परिजनों से पूछताछ के बाद मामले की कई अहम कड़ियां सामने आ सकती हैं.