Shiv Sharma Murder Mystery: कौन है मॉडल श्रद्धा? 4 महीने में ही बॉयफ्रेंड के लिए रची ऐसी साजिश; बहन को भी किया शामिल; जांच में यूपी पुलिस का माथा चकराया

Shiv Sharma Murder Mystery: लखनऊ पुलिस ने मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे, उनकी बहन रश्मि और उनके ड्राइवर की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी के लिए 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है. यह मामला 9 अक्टूबर, 2026 को लखनऊ के कैफ़े मालिक शिव शर्मा (28) की मौत से जुड़ा है. DCP (सेंट्रल) विक्रांत वीर ने बताया कि मुख्य आरोपी दुबे अभी भी फरार है. पुलिस की टीमें दिल्ली और नेपाल सीमा पर भेजी गई हैं, क्योंकि उनके भागने के संभावित रास्तों के बारे में खुफिया जानकारी मिली है. मंगलवार को जांच में नई तेज़ी आई जब CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें कथित तौर पर शिव शर्मा को बालू अड्डा इलाके के अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरते हुए देखा गया. पुलिस फुटेज की जांच कर रही है ताकि शिव शर्मा की मौत से जुड़ी घटनाओं के क्रम को समझा जा सके और अपार्टमेंट में मौजूद लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके. उन्होंने श्रद्धा दुबे के करीबी दो-तीन लोगों से भी पूछताछ की है, जिससे शिव शर्मा के साथ उनके रिश्ते और मौत से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिल सके.

यहां पर बता दें कि 28 वर्षीय शिव शर्मा उस अपार्टमेंट से गिरने के बाद मृत पाए गए, जहां वे कथित तौर पर श्रद्धा दुबे के साथ तीन-चार महीने से रह रहे थे. उनकी मां रंजना शर्मा ने श्रद्धा दुबे, उनकी बहन रश्मि और कई अन्य लोगों पर आरोप लगाया कि उन्होंने मौत से पहले उनके बेटे के साथ मारपीट की, उसे परेशान किया और ब्लैकमेल किया. लखनऊ के हजरतगंज पुलिस ने BNS की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है. जांच के दौरान पाया गया कि शिव शर्मा शरीर पर सिगरेट से जलने के निशान थे.

करीब 4 महीने से साथ रह रहे थे श्रद्धा और शिव

FIR के मुताबिक श्रद्धा दुबे और शिव शर्मा बालू अड्डा के पास अवध ग्रीन अपार्टमेंट में करीब तीन-चार महीने से साथ रह रहे थे. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर के बाहर कई चोटों और अंदरूनी गंभीर चोटों (जैसे फेफड़े, लिवर और प्लीहा का डैमेज होना) का ज़िक्र है. मौत की वजह शॉक और ज़्यादा खून बहना बताया गया है.

श्रद्धा दुबे का पता लगाने की कोशिश

जांच में श्रद्धा दुबे के ठिकाने का पता लगाना अहम हो गया है. खबरों के मुताबिक, हो सकता है कि वह नेपाल बॉर्डर की तरफ चली गई हो. हाल ही में सामने आया वीडियो अहम सुराग दे सकता है, लेकिन जांच करने वालों को इसकी असलियत, संदर्भ और सबूत के तौर पर इसकी अहमियत तय करनी होगी.

इंस्टाग्राम पर मॉडल के 1.41 लाख फॉलोअर्स हैं

मूल रूप से रायबरेली की रहने वाली श्रद्धा दुबे ने मॉडलिंग असाइनमेंट, ब्यूटी पेजेंट और फैशन इवेंट्स के ज़रिए अपनी पहचान बनाई थी. खबरों के मुताबिक, उन्होंने ‘बेस्ट फेस ऑफ़ लखनऊ’ का खिताब जीता था और इंस्टाग्राम पर उनके करीब 1.41 लाख फॉलोअर्स हैं. उनके अकाउंट ‘stylebookbyshraddha’ पर तस्वीरें और रील्स मौजूद हैं. करीब सात साल पहले एक बड़ी म्यूज़िक कंपनी ने उनका एक म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ किया था, जिसे YouTube पर करीब 2.7 लाख बार देखा जा चुका है.