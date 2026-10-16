Lucknow Cafe Owner Death Mystery: शिव शर्मा की ‘मौत’ में गर्लफ्रेंड के अलावा कौन है ‘SIR’ अब तक पुलिस भी है अनजान

Lucknow Cafe Owner Death Mystery: लखनऊ के 28 साल के कारोबारी शिवा शर्मा की शहर के बल्लू अड्डा के पास एक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से संदिग्ध हालात में गिरकर मौत हो गई. आत्महत्या और हत्या के बीच उलझी लखनऊ पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उनकी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा दुबे पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया. इसके बाद गर्लफ्रेंड फरार हो गई. वहीं, 9 अक्टूबर को 28 साल के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के बाद से इस मामले की जांच पुलिस फाइलों से ज्यादा स्मार्टफोन की स्क्रीन पर चल रही है. 9 से 15 अक्टूबर के बीच इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे और शिवा शर्मा से जुड़े पांच वीडियो और एक ऑडियो क्लिप सामने आए.

वीडियो और ऑडियो की वजह से गहराया सस्पेंस

ये वीडियो और ऑडियो क्लिप उनके चार महीने के उतार-चढ़ाव भरे रिश्ते की झलक दिखाते हैं. इसमें एक रहस्यमयी व्यक्ति का जिक्र है जिसे सिर्फ ‘सर’ कहा गया है. साथ ही, इसमें जेल भेजने की धमकी, बकाया रकम न चुकाने पर एक गाड़ी को गिरवी रखने की बात और 6 लाख रुपये के गहने चुराने की कथित कबूलनामा भी शामिल है. फिर भी इस मामले को सुलझाने के बजाय डिजिटल सबूतों ने रहस्य को और गहरा कर दिया है. क्या ये रिकॉर्डिंग किसी अपराध की पूर्व-तैयारी को दर्शाती हैं, या फिर ये एक खराब रिश्ते की अलग-अलग घटनाएं हैं, जिन्हें किसी खास नैरेटिव (कहानी) को गढ़ने के लिए चुनिंदा तरीके से जारी किया गया है?

यहां पर बता दें कि लखनऊ के अलीगंज के सेक्टर F में रहने वाले शर्मा 9 अक्टूबर, 2026 की रात हजरतगंज पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालू अड्डा के पास स्थित दुबे के चौथे मंजिल के फ्लैट से नीचे गिर गए. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि उनकी मौत किसी कठोर सतह पर गिरने से लगी चोटों के कारण हुई.

पुलिस के समक्ष सरेंडर करेंगीं श्रद्धा

लखनऊ पुलिस श्रद्धा दुबे की तलाश कर रही है. हालांकि, शिव शर्मा के अपार्टमेंट से गिरने के एक दिन बाद 10 अक्टूबर को हजरतगंज पुलिस स्टेशन में श्रद्धा दुबे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन और उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर प्रत्येक के लिए 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है. यह अलग बात है कि श्रद्धा लखनऊ पहुंच चुकी हैं और वह पुलिस से मुलाकात करने वाली हैं. वहीं, श्रद्धा दुबे ने वीडियो बयानों में हत्या के आरोपों से इन्कार किया है. खबरों के अनुसार, वह नेपाल जा सकती है, जबकि उसकी गाड़ी नेपाल-बहराइच सीमा के पास मिली है. फिलहाल वह कहां है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

रहस्यमयी ‘सर’

13 अक्टूबर को एक मिनट से अधिक लंबी एक ऑडियो क्लिप सामने आई. इसमें श्रद्धा दुबे को शिवा शर्मा को जेल भेजने की धमकी देते हुए सुना जा सकता है. वह ‘सर’ का जिक्र करती है और पूछती है कि क्या उसने उसके घर से कुछ चुराया है. इस जिक्र ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि वह किस व्यक्ति से संपर्क करना चाहती थी और इस विवाद से उसका क्या संबंध हो सकता है. उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट नहीं होता कि वह व्यक्ति कौन है, उनके बीच क्या बातचीत हुई, या क्या उस व्यक्ति ने बाद में कोई हस्तक्षेप किया. इस ऑडियो की प्रामाणिकता की जांच होनी चाहिए और इसे पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए. राजनेताओं, नौकरशाहों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ श्रद्धा दुबे के कथित संबंधों को लेकर लगाई जा रही अटकलों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है.

वीडियो जारी कर कही थी सरेंडर की बात

वहीं, इससे पहले 14 अक्टूबर को लगभग 1 मिनट 15 सेकेंड का एक वीडियो सामने आया. इसमें श्रद्धा दुबे ने इन खबरों का खंडन किया कि वह लापता हो गई हैं, और कहा कि शिव शर्मा ने आत्महत्या की है. उन्होंने मीडिया से यह भी अपील की कि उन्हें राजनेताओं या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ न जोड़ा जाए, क्योंकि उनका उनसे कोई लेना-देना नहीं है. कुछ ही मिनटों बाद 36 सेकेंड की एक और क्लिप सामने आई. इसमें उन्होंने कहा कि वह सरेंडर करना चाहती हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह हत्या का मामला नहीं है और बताया कि जब कोई इतनी ऊंचाई से कूदता है तो उस पर क्या दबाव होता है. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है.

शिव शर्मा कैसे गिरे?

इन बयानों से उनका पक्ष तो सामने आता है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि शिव शर्मा कैसे गिरे, और न ही यह स्पष्ट होता है कि क्या बाद में उन्होंने पुलिस से संपर्क किया. 5 मिनट 28 सेकंड के एक वीडियो में श्रद्धा दुबे ने बताया कि 9 अक्टूबर की रात को क्या हुआ था. उन्होंने दावा किया कि शिव शर्मा आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे. उन्हें पैसे वापस मांगने वालों के लगातार फोन आ रहे थे और उन पर 15 से 20 लाख रुपये का कर्ज था. उन्होंने बताया कि वह शिव शर्मा को लगभग चार महीने से जानती थीं और पिछले दो महीनों से उनके साथ रिश्ते में थीं.