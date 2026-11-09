Lucknow Bus Accident: यात्रियों से भरी बस बनी काल! लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा; 3 की मौत 40 घायल

Lucknow Bus Accident: सोमवार सुबह लखनऊ के बाहरी इलाके में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे से एक बस के पलटने से तीन लोगों की मौत हो गई और 40 से ज़्यादा घायल हो गए. उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने बताया कि यह हादसा सुबह 6 बजे से 6.30 बजे के बीच एक्सप्रेसवे के पहले टोल प्लाजा के पास हुआ. वजह पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

अस्पताल में भर्ती घायल यात्री

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाठक ने बताया कि लोक बंधु हॉस्पिटल में दो और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में एक यात्री को मृत घोषित कर दिया गया. 31 घायल यात्रियों को लोक बंधु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जबकि 13 को KGMU ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. इस दौरान उन्होंने कहा, “सभी घायलों के सही इलाज का इंतज़ाम किया गया है. हमारी प्राथमिकता उन्हें सबसे अच्छी मेडिकल केयर देना और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए उनके परिवारों को बताना है.”

🇮🇳 A passenger bus carrying around 50 to 60 people crashed off a major expressway near Lucknow in northern India, overturning and plunging into a ditch. The bus was traveling from Rajasthan toward Bihar, with many passengers heading home for Chhath celebrations. Indian media report between 1 and 3 people killed and dozens injured, some seriously. Police, firefighters and SDRF rescue teams rushed to the Agra-Lucknow Expressway crash site, cutting into the wreckage to pull passengers out. Passengers have pointed to either a blown tire or possible driver intoxication as the cause, but authorities have not yet confirmed what triggered the crash. Writer: Sol https://t.co/sbP7o4RH10 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 9, 2026

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जांच में जुटी पुलिस

एक्सप्रेसवे पर बार-बार होने वाले एक्सीडेंट पर चिंता जताते हुए, पाठक ने कहा कि रास्ते के आस-पास के ज़िला प्रशासन और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को सतर्क रहने और गाड़ी चलाने वालों को सावधान करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने नींद में गाड़ी चलाने और तेज़ गाड़ी चलाने से रोकने के लिए चेकिंग करने को कहा, और कहा कि सिर्फ़ जुर्माना लगाने के बजाय एक्सीडेंट रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए. पुलिस ने कहा कि जांच चल रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है.

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