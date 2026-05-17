Home > उत्तर प्रदेश > लखनऊ सिविल कोर्ट में क्यों चला बुलडोजर? 240 चैंबर हुए तबाह; मचा हड़कंप

लखनऊ सिविल कोर्ट में क्यों चला बुलडोजर? 240 चैंबर हुए तबाह; मचा हड़कंप

Lucknow Bulldozer Action: सुबह 9 बजे नगर निगम की टीम कई JCB मशीनों और भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और तोड़फोड़ शुरू कर दी. इस कार्रवाई से वकीलों में काफी गुस्सा और नाराजगी है. वकीलों का आरोप है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें पूरा समय नहीं दिया और रहने की कोई दूसरी जगह दिए बिना उनके चैंबर तोड़ दिए. वकीलों के कड़े विरोध को देखते हुए, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं और नगर निगम के सीनियर अधिकारी हालात पर नज़र रख रहे हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: May 17, 2026 11:22:07 AM IST

लखनऊ सिविल कोर्ट में भारी बवाल
लखनऊ सिविल कोर्ट में भारी बवाल


Lucknow Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग में डिस्ट्रिक्ट और सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रविवार सुबह नगर निगम ने बड़ा बुलडोजर चलाया. भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कोर्ट कॉम्प्लेक्स से रजिस्ट्रेशन ऑफिस तक सड़क और नाले पर बने करीब 240 अवैध वकीलों के चैंबर और दुकानों को गिरा दिया गया.

यह कार्रवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा अनुराधा सिंह की याचिका पर दिए गए सख्त निर्देशों के बाद की गई. ये अवैध निर्माण कोर्ट के आसपास की सड़क को पूरी तरह से रोक रहे थे. 12 मई को नगर निगम ने इन अवैध निर्माणों पर लाल निशान (क्रॉस मार्क) लगाकर 16 मई तक इन्हें हटाने का अल्टीमेटम दिया था. चूंकि रविवार (17 मई) को कोर्ट की छुट्टी है और भीड़ कम होती है, इसलिए प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त अभियान के लिए इसी दिन को चुना.

You Might Be Interested In

सुबह 9 बजे नगर निगम की टीम कई JCB मशीनों और भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और तोड़फोड़ शुरू कर दी. इस कार्रवाई से वकीलों में काफी गुस्सा और नाराजगी है. वकीलों का आरोप है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें पूरा समय नहीं दिया और रहने की कोई दूसरी जगह दिए बिना उनके चैंबर तोड़ दिए. वकीलों के कड़े विरोध को देखते हुए, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं और नगर निगम के सीनियर अधिकारी हालात पर नज़र रख रहे हैं.

इस मामले पर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा?

एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कई जगहों पर वकीलों के चैंबर और फोटोकॉपी की दुकानें बनी हुई थीं, जिससे सड़क, फुटपाथ, नालों और सीवर पर कब्ज़ा हो गया था. इससे लोगों को परेशानी हो रही थी. नगर निगम ने गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन करने वालों को नोटिस जारी करके कब्ज़ा हटाने के निर्देश दिए थे. नोटिस मिलने के बाद कुछ लोगों ने खुद ही कब्ज़ा हटा लिया, लेकिन बड़ी संख्या में स्ट्रक्चर अभी भी बने हुए हैं. इसे देखते हुए कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है.

Tags: Lucknow Bulldozer Action
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोज 5 भीगे बादाम खाने से शरीर में दिखने लगते...

May 16, 2026

गेहूं नहीं, इन आटों की रोटियां सेहत के लिए हैं...

May 16, 2026

IPL के 6 सबसे महंगे स्पेल, जब बल्लेबाजों ने नहीं...

May 16, 2026

हार्मोन्स रहेंगे हमेशा काबू में!

May 16, 2026

सिर्फ 5 मिनट में एंग्जाइटी गायब!

May 16, 2026

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026
लखनऊ सिविल कोर्ट में क्यों चला बुलडोजर? 240 चैंबर हुए तबाह; मचा हड़कंप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लखनऊ सिविल कोर्ट में क्यों चला बुलडोजर? 240 चैंबर हुए तबाह; मचा हड़कंप
लखनऊ सिविल कोर्ट में क्यों चला बुलडोजर? 240 चैंबर हुए तबाह; मचा हड़कंप
लखनऊ सिविल कोर्ट में क्यों चला बुलडोजर? 240 चैंबर हुए तबाह; मचा हड़कंप
लखनऊ सिविल कोर्ट में क्यों चला बुलडोजर? 240 चैंबर हुए तबाह; मचा हड़कंप