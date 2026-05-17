लखनऊ सिविल कोर्ट में क्यों चला बुलडोजर? 240 चैंबर हुए तबाह; मचा हड़कंप

Lucknow Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग में डिस्ट्रिक्ट और सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रविवार सुबह नगर निगम ने बड़ा बुलडोजर चलाया. भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कोर्ट कॉम्प्लेक्स से रजिस्ट्रेशन ऑफिस तक सड़क और नाले पर बने करीब 240 अवैध वकीलों के चैंबर और दुकानों को गिरा दिया गया.

यह कार्रवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा अनुराधा सिंह की याचिका पर दिए गए सख्त निर्देशों के बाद की गई. ये अवैध निर्माण कोर्ट के आसपास की सड़क को पूरी तरह से रोक रहे थे. 12 मई को नगर निगम ने इन अवैध निर्माणों पर लाल निशान (क्रॉस मार्क) लगाकर 16 मई तक इन्हें हटाने का अल्टीमेटम दिया था. चूंकि रविवार (17 मई) को कोर्ट की छुट्टी है और भीड़ कम होती है, इसलिए प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त अभियान के लिए इसी दिन को चुना.

सुबह 9 बजे नगर निगम की टीम कई JCB मशीनों और भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और तोड़फोड़ शुरू कर दी. इस कार्रवाई से वकीलों में काफी गुस्सा और नाराजगी है. वकीलों का आरोप है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें पूरा समय नहीं दिया और रहने की कोई दूसरी जगह दिए बिना उनके चैंबर तोड़ दिए. वकीलों के कड़े विरोध को देखते हुए, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं और नगर निगम के सीनियर अधिकारी हालात पर नज़र रख रहे हैं.

इस मामले पर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा?

एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कई जगहों पर वकीलों के चैंबर और फोटोकॉपी की दुकानें बनी हुई थीं, जिससे सड़क, फुटपाथ, नालों और सीवर पर कब्ज़ा हो गया था. इससे लोगों को परेशानी हो रही थी. नगर निगम ने गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन करने वालों को नोटिस जारी करके कब्ज़ा हटाने के निर्देश दिए थे. नोटिस मिलने के बाद कुछ लोगों ने खुद ही कब्ज़ा हटा लिया, लेकिन बड़ी संख्या में स्ट्रक्चर अभी भी बने हुए हैं. इसे देखते हुए कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है.