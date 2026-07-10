रात को शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, सुबह उसकी बेटी को देखकर मचल गया दिल, फिर...

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से बेहद गंभीर मामला सामने आया है. शादीशुदा महिला पर गैरमर्द से अवैध संबंध रखने का आरोप लगा है. बताया जा रहा कि जब पति बाहर जाता तो महिला प्रेमी युवक को घर पर बुला लेती थी. खासतौर से दिन के दौरान युवक के साथ संबंध बनाती थी. यह सिलसिला कई दिनों तक चला. हद तो तब हो गई जब युवक ने एक दिन शादीशुदा महिला की गैरमौजूदगी में उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का प्रयास किया.

पूरा मामला अमरोहा जिले के रजबपुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, महिला पर अपने पति की गैर-मौजूदगी में एक युवक से अवैध संबंध रखने और फिर उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा. इस मामले के सामने आने के बाद आरोपी महिला अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई.

बताया जा रहा है कि पीड़िता कक्षा 9 की छात्रा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पीड़ित छात्रा की मां का चाल-चलन ठीक नहीं है. वह पति की गैर-मौजूदगी में गांव के ही एक युवक को बुला लेती थी. उधर, छात्रा का कहना है कि मां का प्रेमी शराब के नशे में धुत हो कर घर आता था. मां के प्रेमी की छात्रा पर भी बुरी नजर थी. 2 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 3 बजे मां का प्रेमी घर पर था. पीड़िता घर में चारपाई पर अकेली सो रही थी इसी दौरान प्रेमी ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया.

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छात्रा करती थी मां के प्रेमी का विरोध

छात्रा का यह भी आरोप है कि जब युवक के घर आने का वह विरोध करती थी, तो उसकी मां उसे जान से मारने की धमकी देती थी. इस बीच पीड़िता के पिता ने इस मामले की शिकायत पुलिस में करने की बात कही, तो आरोपी पत्नी घबरा गई.मौका पाकर वह घर में रखे कीमती सामान, जेवर और कथित तौर पर 18,000 रुपये की नकदी लेकर भाग गई. बात में जानकारी सामने आई कि वह अपने प्रेमी के साथ फरार हुई है.

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