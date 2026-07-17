UP Crime News: पत्नी से छिपकर गर्लफ्रेंड से बनाता था संबंध, जब प्रेमिका को किसी और की बाहों में देखा तो सरेआम कर दिया ये कांड और फिर …

Meerut Crime News: प्रेम प्रसंग को लेकर अक्सर कुछ न कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होता है. ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से आया है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक कथिततौर पर एक शादीशुदा युवक ने अपनी प्रेमिका को बीच सड़क पर गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे गणेशपुर चौके के पास अंजुम पैलेस के सामने की है.

आरोप है कि युवती शाहीन (24) अपनी सहेली आयशा और उसके पति सरफराज के साथ बाइक पर घर लौट रही थी, जिसके बाद आरोपी कैफ उर्फ बल्लू ने बाइक रुकवाई जबरदस्ती उसकी चाबी निकाली और बीच सड़क पर ही बहस करने लगा.

क्या था पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक आरोपी बल्लू का युवती के साथ प्रेम प्रसंग था. दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे. जानकारी के मुताबिक आरोपी बल्लू ने कुछ समय पहले ही शादी कर ली थी. मामला कुछ ऐसा है कि अब उसकी गर्लफ्रेंड की भी शादी फिक्स होने वाली है. अब जब वह शादी करने वाली हो तो आरोपी उसे शादी नहीं करने दे रहा है. शाहीन की दोस्त आयशा के मुताबिक वह अपनी दोस्त के यहां गए थे और वहां से लौटते हुए आयशा ने अपने पति को कॉल कर दी थी, रास्ते में कैफ उर्फ बल्लू ने रोककर उसे गोली मार दी.

पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. वारदात को अंजाम देने के बाद ही आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस द्वारा सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, जिसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी. इस मामले में प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी जुटाए जा रहे हैं. आरोप है गोली लगने के बाद युवती पूरी तरह से लहूलुहान होकर बीच सड़क पर गिर पड़ी.