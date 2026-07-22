मुझसे प्यार करते हो तो… इश्क में मौत की शर्त को प्रेमी ने लगाया गले, फोन पर विवाद के बाद लगाया फंदा

Kanpur Crime News: कभी-कभी गुस्से में कहे गए शब्द सामने वाले के दिल पर कितना गहरा असर छोड़ जाते हैं, जिसका अंदाजा उस वक्त तक नहीं होता, जब तक बहुत देर न हो जाए. कानपुर से सामने आए दो अलग-अलग मामलों ने परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है. दोनों मामलों में युवकों की मौत के बाद उनके परिजन सदमे में हैं, जबकि पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

देर रात सुर्बोध ने लगाई फांसी

पहला मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र के साकेत नगर का है. यहां रहने वाले 35 वर्षीय सुर्बोध यादव एक निजी कंपनी में काम करता था. परिवार में मां और दो बहनें हैं. परिजनों के मुताबिक, घटना वाली रात उसने खाना भी नहीं खाया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया. देर रात जब परिवार के लोग कमरे में पहुंचे तो सुर्बोध फंदे से लटका मिला. उसे तुरंत नीचे उतारा गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

‘पहले मरकर दिखाओ’

परिजनों का दावा है कि सुर्बोध का इलाके की एक युवती से प्रेम संबंध था. उनका आरोप है कि घटना से कुछ देर पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. परिवार का यह भी कहना है कि युवती ने कथित तौर पर उनसे कहा था, “पहले मरकर दिखाओ, तब मानूंगी कि प्यार करते हो.” हालांकि, इस दावे की पुलिस जांच कर रही है और अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

सोमू ने लगाई फांसी

इसी तरह का एक और मामला सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र से सामने आया. यहां 22 वर्षीय सोमू यादव घर पर अकेला था. परिवार के अन्य सदस्य अपने-अपने काम में व्यस्त थे. कुछ देर बाद जब परिजन लौटे तो सोमू फंदे से लटके मिले. परिजनों के अनुसार, सोमू का भी एक युवती से प्रेम संबंध था. उनका कहना है कि घटना से पहले दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई थी. मोबाइल की कॉल डिटेल में भी बातचीत होने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, जिस युवती का नाम सामने आया, उसने प्रेम संबंध होने से इनकार किया है.

मामले की जांच शुरू

दोनों मामलों में पुलिस ने युवकों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर उनकी कॉल डिटेल, चैट और अन्य चीजों की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटनाओं के पीछे वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं. परिजनों ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है.

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