Home > उत्तर प्रदेश > प्यार के आगे हार गईं बंदिशें! पहले घर से हुए फरार, फिर कर ली शादी; अब साथ जीने-मरने की खा रहे कसमें

प्यार के आगे हार गईं बंदिशें! पहले घर से हुए फरार, फिर कर ली शादी; अब साथ जीने-मरने की खा रहे कसमें

Varanasi News: कहते हैं ना कि प्रेम ना जाति देखता है ना धर्म. कुछ ऐसा ही मामला वाराणसी से सामने आया. जहां एक प्रेमी युगल कुछ दिनों पहले घर से फरार हो गया था. अब उन्होंने मुंबई में जाकर शादी कर ली है. इस खबर ने परिवार वालों को चौंका दिया है. हालांकि, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 31, 2026 3:16:13 PM IST

वाराणसी के प्रेमी युगल पहले घर से हुए फरार फिर मुंबई में जाकर कर ली शादी
वाराणसी के प्रेमी युगल पहले घर से हुए फरार फिर मुंबई में जाकर कर ली शादी


बीते दिनों वाराणसी के मिर्जामुराद से एक प्रेमीयुगल फरार हो गया था. बताया जा रहा है युवक का दूसरे समुदाय की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस बात ने परिवार वालों को चिंता में डाल दिया था. युवती के परिजनों ने पुलिस थाने में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. करीब 14 दिनों बाद पुलिस ने प्रेमी युगल को हिरासत में ले लिया. जानकारी के मुताबिक दोनों ने मुंबई में शादी कर ली. अब युवती अपने पति के साथ रहने की जिद कर रही है. हालांकि, शादी की बात से परिजनों में आक्रोश है. 

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के गांव के युवक को दूसरे समुदाय की युवती से प्यार हो गया था. दोनों को लगा कि परिवार वाले इसके खिलाफ होंगे. इसलिए उन्होंने घर से भागने का निर्णय लिया. करीब 14 दिनों से दोनों लापता था. जब युवती के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई, तो पुलिस को पता चला कि दोनों ने मुंबई जाकर नोटरी के माध्यम से एक-दूसरे से शादी कर ली है. अब कपल को हिरासत में ले लिया गया है. और पुलिस दोनों परिवार वालों को समझाने में लगी, क्योंकि ये जोड़ा बालिग है. इसलिए कानूनी कार्रवाई करने में भी समस्या आ रही है. 

You Might Be Interested In

युवती पति के साथ रहने की कर रही जिद

युवती पुलिस से बार-बार मिन्नते कर रही है कि उसे उसके पति के साथ रहने दिया जाए. हालांकि, दोनों के परिवार बेहद नाराज है. पुलिस थाने के बाहर कपल के परिजनों की भीड़ जमा है. हालांकि, पुलिस समाधान निकालने की कोशिश कर रही है. चौकी प्रभारी अजीत मिश्रा ने बताया कि प्रेमीयुगल की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है. 

आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं

इस मामले में जाति-धर्म की दीवार तोड़ दी है. यह इकलौता मामला नहीं है. इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए  हैं, जिसमें प्रेमी युगल अलग-अलग धर्म और जाति के होते हैं और परिवार के दबाव के कारण भागकर शादी कर लेते हैं. आजकल सोशल मीडिया के बढ़ते चलन के कारण कपल वीडियो भी बनाकर डालता है, जिससे परिवार वालों को यकीन हो जाएं कि वो सुरक्षित हैं. लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए, तो परिवार वालों और मां-बाप के लिए ये बहुत कष्ट का समय होता है. क्योंकि उन्हें अपने बेटों-बेटियों की शादी को लेकर कई सपने होते हैं और सामाजिक चिंता भी होती है. आजकल ये मामले बहुत बढ़ रहे हैं. 

Tags: varanasi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं...

May 31, 2026

गर्मी में इस तरीके से बिल्कुल न खाएं पपीता!

May 31, 2026

IPL में किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा फाइनल? देखें...

May 31, 2026

सोने से भी महंगा आम! जानें क्यों इतना कीमती है...

May 31, 2026

Loan की EMI जल्दी निपटाने की 8 धांसू ट्रिक!

May 31, 2026

हर समय नए जैसा चमकेगा किचन सिंक, बसे करें ये...

May 30, 2026
प्यार के आगे हार गईं बंदिशें! पहले घर से हुए फरार, फिर कर ली शादी; अब साथ जीने-मरने की खा रहे कसमें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

प्यार के आगे हार गईं बंदिशें! पहले घर से हुए फरार, फिर कर ली शादी; अब साथ जीने-मरने की खा रहे कसमें
प्यार के आगे हार गईं बंदिशें! पहले घर से हुए फरार, फिर कर ली शादी; अब साथ जीने-मरने की खा रहे कसमें
प्यार के आगे हार गईं बंदिशें! पहले घर से हुए फरार, फिर कर ली शादी; अब साथ जीने-मरने की खा रहे कसमें
प्यार के आगे हार गईं बंदिशें! पहले घर से हुए फरार, फिर कर ली शादी; अब साथ जीने-मरने की खा रहे कसमें