Love Affair: 4 बच्चों की मां को लगा 14 साल के लड़के का चसका! रातें रंगीन बनाने के लिए रचा ली किशोर से शादी

Love Affair: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से एक चौंका देने वाला मामला सामने आ रहा है, इस मामले ने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है. दरअसल, गोरखपुर की रहने वाली 40 साल की एक महिला पुलिस थाने पहुंची. बताया जा रहा है कि चार बच्चों की मां ने 14 साल के एक लड़के पर धोखा देने का आरोप लगाया है. इतना ही नहीं पुलिस को धोखे की कहानी बताते हुए महिला ने कहा कि उसने उस लड़के से पहले ही शादी कर ली है और अब वो उसके साथ ही रहना चाहती है. इतना ही नहीं पुलिस ने किशोर के परिवार वालों को थाने बुलाया. दोनों पक्षों के बीच घंटों तक जमकर हंगामा और बहसबाजी हुई.

14 साल के बच्चे से रचाई शादी

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 14 साल का ये लड़का नौतनवा थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है और अपने पिता के साथ चेन्नई में रहता है. इतना ही नहीं चार महीने पहले इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात गोरखपुर की उस महिला से हुई और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला के चार बच्चे भी हैं; उसका सबसे बड़ा बेटा 19 साल का है. महिला ने पुलिस के सामने इस बात का दावा किया कि इस साल फरवरी में वो किशोर चेन्नई से गोरखपुर आया था. महिला का कहना है कि 15 फरवरी को ही एक घर में दोनों ने शादी रचाई है.

Aaj Ka Rashifal 26 May 2026: आज हनुमान जी की कृपी से चमकेगी इन राशियों की किस्मत, कुंभ और मेष वालों के लिए बड़ा दिन! जानिए मंगलवार का पूरा राशिफल

पुलिस थाने में विवाद

बताया जा रहा है कि जब किशोर के परिवार वालों को उसके ठिकाने की बारे में पता चला, तो वो परेशान हो गए. काफी खोजबीन के बाद उसकी मां गोरखपुर गई और एक रिश्तेदार की मदद से किशोर को वापस घर ले आई. इसके बाद, महिला फरेन्दा पुलिस थाने गई, जहां किसी तरह दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया. हालांकि, रविवार को महिला नौतनवा पुलिस थाने पहुंची और ज़िद करने लगी कि वो उस किशोर के साथ ही रहेगी. इसके जवाब में, पुलिस ने किशोर और उसकी मां को थाने बुलाया. वहां भी दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस चलती रही. आखिरकार, पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करवा दिया. महिला और किशोर के बीच आपसी सहमति बन गई और दोनों ने भविष्य में एक-दूसरे से कोई संपर्क न रखने का वादा किया.

Saas-Damad: दामाद ने सास के साथ किया ऐसा कांड, खून से लथपथ हो गया कमरा; 2 महिलाओं को भी बनाया निशाना