Liquor Smuggling case: अरावली में विदेशी शराब की कालाबाजारी का हुआ खुलासा,उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली बड़ी सफलता

अरावली से नीरव प्रजापति की रिपोर्ट: अरावली जिले की शामलाजी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने जब आंसोल चेकपोस्ट पर एक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली, तो अंदर इलेक्ट्रिक पंखे के सामान की आड़ में विदेशी शराब की बड़ी कालाबाजारी पकड़ी गई। पुलिस ने ट्रक से विभिन्न ब्रांडों की कुल 225 पेटी विदेशी शराब जब्त कर गुजरात में शराब तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। इन पेटियों में कुल 6084 बोतलें, क्वार्टर और टिन थे, जिनका बाजार मूल्य लगभग 25.66 लाख रुपये है।

पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया

शामलाजी पुलिस निरीक्षक के.डी. डिंडोर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने न केवल शराब, बल्कि ट्रक और शराब तस्करी में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान को भी जब्त कर लिया है। इस तरह कुल 93.03 लाख रुपये मूल्य का सामान जब्त किया गया है। गुजरात में शराब कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, फिर भी पड़ोसी राज्यों से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी जारी है।

शामलाजी पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए ट्रक को रोक लिया

इस तस्करी के लिए आरोपियों ने शराब को बिजली के पंखे की आड़ में छिपा रखा था, ताकि वह आसानी से चेकपोस्ट से गुज़र सके। लेकिन मिली विशेष सूचना के आधार पर, शामलाजी पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए ट्रक को रोक लिया और जाँच शुरू कर दी। जाँच के दौरान शराब की मात्रा का पता चलते ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की जाँच जारी है ताकि पता लगाया जा सके कि यह शराब किस राज्य से लाई गई थी और किन आपूर्तिकर्ताओं को पहुँचाई जानी थी।

पुलिस ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया

अरावली ज़िले में शामलाजी चेकपोस्ट राजस्थान सीमा से सटा होने के कारण शराब तस्करी का एक अहम रास्ता माना जाता है। पुलिस अक्सर यहाँ से लाखों रुपये की शराब ज़ब्त करती रही है। लेकिन इस बार ज़ब्त की गई मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए पुलिस ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है। पुलिस ने कहा है कि इस पूरी तस्करी में शामिल लोगों की धरपकड़ के लिए विशेष जाँच शुरू कर दी गई है।पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। एक ओर जहाँ पुलिस की सख्त व्यवस्था के सामने तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है, वहीं दूसरी ओर लोग पुलिस के काम की सराहना भी कर रहे हैं।इस तरह शामलाजी पुलिस ने लाखों रुपये की शराब की तस्करी रोककर कानून का पालन कराया है और अवैध शराब के कारोबार पर करारा प्रहार किया है।

