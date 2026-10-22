UP Liquor Shop Closed: शराब के शौकीन ध्यान दें! यूपी के इस जिले में 2 दिन बंद रहेंगी दुकानें; फटाफट नोट कर लें तारीख

Lucknow Liquor Shop Closed: अगर आप लखनऊ में रहते हैं और शराब खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. यूपी की राजधानी में आगामी विधान परिषद (MLC) चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने शराब की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला लिया है. ऐसे में 2 दिन शराब खरीदने के लिए निकलने वालों को निराशा हाथ लग सकती है. खास बात यह है कि पाबंदी केवल देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बार, मॉडल शॉप और बीयर की बिक्री पर भी लागू होगी.

लखनऊ में शराब की दुकानें कब बंद रहेंगी?

जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, MLC चुनाव के लिए शांतिपूर्ण वोटिंग और वोटों की गिनती के लिए लखनऊ में दो दिनों के लिए शराब की बिक्री रोक दी गई है.

23 अक्टूबर, 2026: वोटिंग के दिन शराब की बिक्री पर रोक.

27 अक्टूबर, 2026: वोटिंग के दिन शराब की बिक्री पर रोक.

प्रशासन का मकसद चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अनहोनी को रोकना है.

इन जगहों पर भी पाबंदियां रहेंगी

इस रोक में भारतीय और विदेशी शराब की दुकानों के साथ-साथ कम्पोजिट दुकानें, मॉडल शॉप, बार, बीयर, भांग और ताड़ी की दुकानें भी शामिल हैं. आदेश के मुताबिक, मिलिट्री और पैरामिलिट्री कैंटीन में भी शराब की बिक्री पर रोक रहेगी.

प्रशासन ने एक्साइज डिपार्टमेंट को आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस होल्डर्स पर कार्रवाई हो सकती है. इसलिए, शराब व्यापारियों को तय तारीखों पर बिक्री रोकने के निर्देशों का पालन करना होगा.