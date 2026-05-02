Sultanpur News: सिस्टम पर सवाल, बिजली गिरने से मौत; 10 माह बाद भी नहीं मिला मुआवजा

Sultanpur Lightning Death Compensation: 70 साल की बृद्ध महिला के पति की मौत आकाशीय बिजली गिरने से 10 माह पहले हो गयी. परन्तु आज तक सरकार की तरफ से एक पैसा मुवाबजे का नही मिला. बिकास खण्ड के हरना हरौरा के पूरे कुलपति गांव में 15 जुलाई 2025 को खेत मे काम कर रहे हरीराम की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से हो गयी. मृत्यु के 10 माह बाद भी पीड़िता को दैवीय आपदा का एक पैसा नही मिला.

10 माह बाद भी नही पूरा नहीं हुआ आश्वासन

बताते चले कि मृतक हरीराम निः सन्तान थे . ले देकर पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा थे. पति की मौत के बाद पत्नी धनपता अकेली हो गयी. घटना के बाद पहुंचे राजस्व महकमे ने जल्द से जल्द मुवावजा दिलाने का आश्वासन तो दिया परन्तु यह आश्वासन 10 माह बाद भी नही पूरा हो सका.

अब पीड़ित की आंखों में आंसू और चेहरे पर बेवसी प्रशासन की लापरवाही की कहानी कह रही है. हारकर पीड़िता ने सम्पूर्ण समाधान दिवस पर मामले की शिकायत की है.

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