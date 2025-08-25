Weather Forecast: कानपुर में देर रात तक हुई बारिश, आज भी बरसात के आसार

कानपुर से ज़ेबा खान की रिपोर्ट: रविवार की देर रात कानपुर में हुई झमाझम बारिश ने पूरे शहर को तर कर दिया। मौसम विभाग ने जहां हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई थी, वहीं अचानक हुई तेज बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी। देर रात तक लगातार बारिश होती रही, जिससे मौसम सुहावना हो गया। सोमवार सुबह से ही आसमान पर घने बादल छाए रहे और बूंदाबांदी की स्थिति बनी रही।

एक डिग्री गिरा पारा

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. एसएस सुनील पांडेय ने बताया कि रविवार की बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हुई। शनिवार को अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि रविवार को यह घटकर 31.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आर्द्रता की अधिकतम सीमा 89 प्रतिशत और न्यूनतम 73 प्रतिशत दर्ज की गई।

4.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में 4.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस दौरान हवा की औसत गति 7.7 किलोमीटर प्रति घंटा रही और इसकी दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर बनी रही। बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली, हालांकि इससे गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली।

27 अगस्त तक ऐसा ही रहेगा मौसम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और कानपुर मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 27 अगस्त तक मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। बीच-बीच में धूप निकल सकती है, लेकिन बादलों का डेरा और रुक-रुक कर होने वाली बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसमी बदलाव से तापमान में मामूली गिरावट आती रहेगी।

बंगाल की खाड़ी तक टर्फ लाइन

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल टर्फ लाइन अपनी सामान्य स्थिति में बनी हुई है। यह राजस्थान के बीकानेर-जयपुर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से होते हुए बिहार के दीघा-पूर्णिया होते हुए उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इस कारण पूर्वी और उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार बने रहेंगे।

बारिश ने जहां शहरवासियों को राहत दी है, वहीं उमस और धूप-छांव के बीच मौसम का मिजाज फिलहाल ऐसा ही बने रहने की संभावना जताई जा रही है।

