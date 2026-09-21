Home > उत्तर प्रदेश > Leader Kissa: नेहरू के दौर का वो कद्दावर नेता, जो बार-बार बना यूपी का सीएम; लेकिन हर बार अधूरी रह गई कुर्सी की कहानी

Leader Kissa: नेहरू के दौर का वो कद्दावर नेता, जो बार-बार बना यूपी का सीएम; लेकिन हर बार अधूरी रह गई कुर्सी की कहानी

Chandra Bhanu Gupta CM History: नेहरू युग की कांग्रेस में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कुछ नेताओं का गहरा असर था. इन्हीं में एक नाम चंद्रभानु गुप्ता का था. संगठन पर मजबूत पकड़, लंबा राजनीतिक अनुभव और सत्ता में लगातार वापसी ने उन्हें यूपी की राजनीति का कद्दावर चेहरा बनाया.

By: Shristi S | Published: September 21, 2026 3:48:47 PM IST

यूपी के वो सीएम, जिनका कार्यकाल हमेशा रहा अधूरा
यूपी के वो सीएम, जिनका कार्यकाल हमेशा रहा अधूरा


UP CM Chandra Bhanu Gupta History: नेहरू युग की कांग्रेस में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कुछ नेताओं का गहरा असर था. इन्हीं में एक नाम चंद्रभानु गुप्ता का था. संगठन पर मजबूत पकड़, लंबा राजनीतिक अनुभव और सत्ता में लगातार वापसी ने उन्हें यूपी की राजनीति का कद्दावर चेहरा बनाया. वह चार बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी हर पारी किसी न किसी राजनीतिक घटनाक्रम के कारण समय से पहले खत्म हो गई. उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में उनके चार कार्यकाल दर्ज हैं. 

जब चंद्रभानु गुप्ता 5 रुपये उधार लेकर पहुंचे थे कांग्रेस अधिवेशन 

चंद्रभानु गुप्ता से जुड़ा एक किस्सा उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत को दिलचस्प बनाता है. कहा जाता है कि करीब 15 साल की उम्र में वह लखनऊ में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में जाना चाहते थे. घरवालों ने पैसे देने से मना किया तो उन्होंने किसी से 5 रुपये उधार लिए और लखीमपुर से लखनऊ पहुंच गए. वहां उनके बड़े भाई भी मौजूद थे. उन्हें देखकर पहले डांट पड़ी, लेकिन  बाद में वह भाई के साथ ही हो लिए. यही लड़का आगे चलकर यूपी की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा. 

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वकालत से कांग्रेस की राजनीति तक

14 जुलाई 1902 को अलीगढ़ में जन्मे गुप्ता ने लखनऊ विश्वविद्यालय से MA और LLB की पढ़ाई की और वकालत शुरू की. स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और काकोरी मामले में क्रांतिकारियों की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों में भी उनका नाम आया. कांग्रेस संगठन में उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई. 1952 में उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता. बाद में 1957 में चुनावी हार के बावजूद कांग्रेस  संगठन में उनका प्रभाव कायम रहा. 1960 में वह यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और उसी साल 7 दिसंबर को पहली बार मुख्यमंत्री बने. 1962 में फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली. 

सीएम बने, लेकिन कुर्सी बार-बार छुटी

1963 में कामराज योजना के दौर में उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा. इसके बाद सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री बनीं. 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो रही, लेकिन बहुमत से दूर थी. गुप्ता ने फिर सरकार बनाई, मगर उनकी यह पारी महज 19 दिन चली. चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग हुए विधायकों ने संयुक्त विधायक दल की सरकार बना ली. 1969 में राष्ट्रपति शासन के बाद मध्यावधि चुनाव हुए और गुप्ता 26 फरवरी को चौधी बार मुख्यमंत्री बने. लेकिन कांग्रेस के भीतर विभाजन के बाद बहुमत चला गया और 17 फरवरी 1970 को उन्हें फिर इस्तीफा देना पड़ा. यानी चार बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उनकी कोई भी पारी पूरे पांच साल तक नहीं चल सकी. 

सियासत से आगे समाजसेवी

गुप्ता केवल सत्ता की राजनीति तक सीमित नहीं रहे. लखनऊ में शिक्षा, संस्कृति और समजासेवी से जुड़े कई संस्थानों के निर्माण में उनकी भूमिका रही. मोतीलाल नेहरू मेमोरियल सोसाइटी से जुड़े रहते हुए उन्होंने हॉस्टल, रविंद्रालय, चिल्ड्रेन म्यूजियम, बाल विद्या मंदिर और अन्य संस्थाओं को बढ़ावा दिया. बाद में वह कांग्रेस (O) से जुड़े और जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष भी बने. जब वह सीएम थे तब विपक्ष के लोग उन्हें भ्रष्ट नेता बताते थे, लेकिन इस बात का सीबी गुप्ता को कभी बुरा नहीं लगा, उल्टा वह कभी-कभी खुद ही मजाकिया लहजे में कहते थे की गली-गली में शोर है, सीबी गुप्ता चोर है. लेकिन जब 11 मार्च 1980 में उनकी मृत्यु हुई तब उनके खाते में केवल 10 हजार रुपये थे. 

Tags: Chandra Bhanu GuptaSucheta Kripalaniuttar pradesh
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