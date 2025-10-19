Home > उत्तर प्रदेश > LDA का फेस्टिव गिफ्ट! दिवली पर दे रहा है बंपर डिस्काउंट, जानें लास्ट डेट

LDA का फेस्टिव गिफ्ट! दिवली पर दे रहा है बंपर डिस्काउंट, जानें लास्ट डेट

LDA Diwali Festive Offer: इस दिवाली लोग लखनऊ में घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते है. एलडीए ने दिवाली पर विशेष छूट की घोषणा की है, जिसमें 2 लाख रुपये तक की छूट उपलब्ध है. जान लीजिये लास्ट डेट.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 19, 2025 11:09:25 PM IST

Lucknow Development Authority
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग अपने घर का सपना पूरा कर सकते है. दिवाली के मौके पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने घर खरीदने वालों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है. LDA ने अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं में फ्लैट बुकिंग पर 1 लाख से 2 लाख तक की विशेष छूट की घोषणा की है. यह ऑफर 22 अक्टूबर 2025 तक मान्य रहेगा. इस दौरान “पहले आओ, पहले पाओ” योजना के तहत फ्लैट खरीदे जा सकते है. राजधानी में घर का सपना देखने वालों के लिए यह एक बड़ा मौका है.

1200 से ज़्यादा फ्लैट खाली

LDA द्वारा जारी जानकारी के अनुसार उसकी विभिन्न योजनाओं में वर्तमान में 1,200 से ज़्यादा फ्लैट खाली है. ये फ्लैट अब सीधे जनता के लिए उपलब्ध कराए जा रहे है. ये फ्लैट 500 वर्ग फुट से लेकर 1,900 वर्ग फुट तक के हैं. जिनमें 1BHK, 2BHK और 3BHK विकल्प उपलब्ध है.

लखनऊ में उपलब्ध फ्लैट की कीमत 22 लाख से लेकर 1.08 करोड़ तक है. गोमती नगर एक्सटेंशन स्थित रतन लोक अपार्टमेंट और कबीर नगर अपार्टमेंट की बुकिंग अभी चल रही है. एलडीए की अन्य योजनाओं की बुकिंग भी जल्द ही शुरू हो जाएगी.

शहर के हर इलाके में फ्लैट

एलडीए ने अपनी कई प्रमुख योजनाओं में खाली फ्लैटों की बिक्री शुरू कर दी है. इनमें गोमती नगर योजना जानकीपुरम योजना, प्रियदर्शिनी योजना (सीतापुर रोड), अलीगंज योजना, कानपुर रोड योजना, देवपुर पारा योजना और शारदा नगर योजना शामिल है. इन सभी इलाकों में बहुमंजिला और ऊंची इमारत वाले अपार्टमेंट में पार्किंग, पार्क और अन्य सुविधाएं उपलब्ध है.

बैंक लोन प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं

एलडीए योजनाओं में फ्लैट खरीदने के लिए बैंक लोन स्वीकृतियां आसान है. इससे लोगों की परेशानी कम होगी. अधिकांश सार्वजनिक और निजी बैंक एलडीए परियोजनाओं को सुरक्षित और विश्वसनीय मानते हैं. इसके विपरीत निजी बिल्डरों, खासकर छोटे डेवलपर्स, की परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृतियां अक्सर कठिनाइयों का सामना करती है. ऐसे में लोग एलडीए की फ्लैट योजना का लाभ उठा सकते है.

इस योजना के तहत एक व्यक्ति या परिवार एक से ज़्यादा फ्लैट खरीद सकता है. बशर्ते वे बहुमंजिला परियोजनाओं (ईडब्ल्यूएस और किफायती आवास को छोड़कर) में हो.

22 अक्टूबर अंतिम तिथि है

एलडीए अधिकारियों के अनुसार 22 अक्टूबर तक बुकिंग कराने वालों को न केवल छूट मिलेगी. बल्कि आसान भुगतान विकल्प और फ्लैट का प्राथमिकता से आवंटन भी मिलेगा. लोग फ्लैट खरीदने के लिए पंजीकरण करा सकते है. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है. इच्छुक व्यक्ति एलडीए की आधिकारिक वेबसाइट ldaofficial.org पर जा सकते है.

