Late Night Home Attack: देर रात घर में घुसकर हमला, तीन घायल; 25 हजार की लूट का आरोप

Late Night Home Attack: चंदौली जिले के सदर थाना क्षेत्र के जसौली गांव में देर रात एक घर में घुसकर हमला करने का मामला सामने आया है. इस घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 25 हजार रुपये नगद लूटे जाने का आरोप है.

25 हजार रुपये नगद छीन गए

पीड़ित पक्ष के अनुसार, कुछ लोगों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से घर में घुसकर हमला किया. हमलावरों ने न सिर्फ मारपीट की, बल्कि घर में तोड़फोड़ भी की. पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि इस दौरान उनकी जेब से करीब 25 हजार रुपये नगद छीन लिए गए. जब पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत करने की बात कही, तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी.

मामले की जांच कर रही पुलिस

बताया जा रहा है कि आरोपियों में एक व्यक्ति दबंग प्रवृत्ति का ग्राम प्रधान है, जो पहले भी मारपीट के मामलों में जेल जा चुका है.घटना की सूचना मिलने पर पीड़ितों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है. पुलिस ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

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