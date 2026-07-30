UP News: दामाद के पैर छूते ही सास हुई जिंदा, मौत के 17 घंटे बाद आखिर कैसे हो गया चमत्कार

UP News: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर और देखकर लोग दंग रह गए हैं. शहर में मौत के करीब 17 घंटे बाद 65 साल की महिला दोबारा से जिंदा हो घई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 65 वर्षीय शीला देवी को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था. जिसके बाद करीब 17 घंटे बाद उनके शरीर में हलचल होने लगी. बताया जा रहा है कि जब उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी की जा रही थी तभी परिजनों ने उनकी सांसें वापस आने का दावा किया है.

इसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस बात को सुनकर न केवल लोग हैरान हैं बल्कि, सोच में पड़ गए हैं कि आखिर सांसें बंद होने के बाद महिला जिंदा कैसे हो गई.

क्या था पूरा मामला?

यह मामला जिला मुख्यालय से 8 किमी दूर ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र का है. माना जा रहा है कि 65 वर्षीय महिला को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद लोग उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे. इस दौरान महिला के दामाद ने उनके आखिरि दर्शन के लिए उन्हें प्रणाम किया और पैर छूए. इसके तुरंत बाद महिला की शरीर में हलचल हुई और वह जिंदा हो गई. उसने अचानक दामाद का हाथ पकड़ा और कहने लगी “मैं जिंदा हूं। मुझे कहां ले जा रहे हो”. माना जा रहा है कि महिला लीवर से जुड़ी बीमारी से पीड़ित थी और बरेली के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था. यह सुनते ही घर में अफरा-तफरी मच गई. डॉक्टर ने बुधवार तड़के 3 बजे महिला को मृत घोषित कर दिया था.

अंतिम विदाई देने पहुंचे थे रिश्तेदार

बुधवार करीब 3 बजे डॉक्टरों ने शीला देवी को मृत घोषित कर दिया गया था. इसके बाद उसका बेटा एंबुलेंस से उनका शव लेकर शाम करीब 7 बजे आगरा स्थित घर पहुंचा. इस घटना को सुनने के बाद ही रिश्तेदार फूल- मालाएं और अन्य सामान लेकर उन्हें अंतिम विदाई देने आ रहे थे.