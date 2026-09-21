Lakhimpur Teacher Murder: मुसलमान हूं, इसलिए RIP… 26 साल की टीचर को गोली मारने वाला सऊद पहले ही दे चुका था मौत का इशारा

Lakhimpur Teacher Murder Case: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सोमवार 21 सितंबर 2026 को स्कूल के अंदर हुई फायरिंग ने बच्चों और स्टाफ को दहला दिया. शाहपुरा कोठी स्थित चिल्ड्रेंस एकेडमी में 26 साल की शिक्षिका निशात फातिमा को 28 वर्षीय सऊद अंसारी ने गोली मार दी. इसके बाद सऊद ने खुद को भी गोली मार ली. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस अब हत्या और आत्महत्या के पीछे की वजह, दोनों के बीच संबंध और स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था समेत कई पहलुओं की जांच कर रही है.

क्लास के दौरान स्कूल पहुंचा सऊद

पुलिस के मुताबिक, घटना करीब सुबह 11:30 बजे हुई. नौरंगाबाद निवासी सऊद अंसारी बैग लेकर स्कूल में दाखिल हुआ और शिक्षिका निशात फातिमा तक पहुंचा. उस समय वह दूसरी मंजिल पर बच्चों को पढ़ा रही थीं. सऊद उन्हें बातचीत के लिए बाहर लेकर आया. इसके बाद उसने कथित तौर पर तमंचे से फायरिंग की. निशात की मौत के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली.

गोलियों की आवाज सुनते ही स्कूल में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. घटना के वक्त स्कूल में बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद थे. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि हथियार लेकर सऊद स्कूल परिसर में कैसे दाखिल हुआ और वहां की एंट्री व्यवस्था क्या थी.

मौत से पहले सऊद ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा था?

घटना से पहले सऊद अंसारी की सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आई है. पोस्ट में उसने अपनी संभावित मौत का जिक्र करते हुए लोगों से अपील की थी कि उसके मरने के बाद उसकी तस्वीरें फोन और सोशल मीडिया से हटा दी जाएं. उसने अपने पुराने मैसेज डिलीट करने और फेसबुक अकाउंट की रिपोर्ट करने की बात भी कही थी.

पोस्ट में सऊद ने लिखा था कि दुनिया की कोई भी चीज हमेशा कायम नहीं रहती और हर इंसान को एक दिन इस दुनिया से जाना है. उसने लोगों से अपनी मौत के बाद उसकी तस्वीरें या पोस्ट शेयर नहीं करने तथा उसके लिए दुआ करने की अपील की थी. साथ ही उसने अपने किसी भी गलती व्यवहार से किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफी मांगी. अगर उसने कभी जानबूझकर या अनजाने में किसी को नजरअंदाज किया हो, किसी के बारे में गलत बात कही हो या उसके किसी काम से किसी को दुख पहुंचा हो, तो वह उसके लिए क्षमा चाहता है.

मुसलमान हूं, इसलिए RIP न कहें

पोस्ट के दूसरे हिस्से में सऊद ने धार्मिक भावनाओं का जिक्र करते हुए लोगों से अपने लिए दुआ करने की अपील की. उसने लिखा कि इंसान को अपने दिल में किसी के प्रति नाराजगी या शिकायत नहीं रखनी चाहिए और अल्लाह से हिदायत, ईमान, तकवा और सब्र की दुआ करनी चाहिए. उसने यह भी कहा कि उसकी मौत की खबर मिलने पर लोग RIP लिखने के बजाय परंपरा के मुताबिक, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन कहें. पोस्ट के अंत में उसने पैंगबर मोहम्मद की उम्मत का हिस्सा होने पर गर्व जताया था.

क्या प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला?

प्रारंभिक जांच में पुलिस प्रेम प्रसंग समेत कई संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. हालांकि, अभी तक पुलिस ने वारदात की अंतिम वजह की पुष्टि नहीं की है. दोनों के बीच वास्तव में क्या संबंध था और घटना से पहले उनके बीच क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है.