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UP: 2 लाख दो, वरना… लखीमपुर खीरी में सांप तस्करी केस में नया ट्विस्ट! आरोपियों के परिवार ने खोली पोल; 8 पुलिसकर्मी नपे

Lakhimpur Kheri Snake Smuggling:  मैगलगंज जिले में दो मुंह वाले सांपों की बरामदगी और तस्करी के मामले में पुलिस की कार्रवाई अब जांच के दायरे में है. तीन युवकों की गिरफ्तारी और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गंभीर आरोपों की जांच में पुलिस अधिकारियों की भूमिका सामने आई है.

By: Shristi S | Published: September 29, 2026 10:03:28 PM IST

लखीमपुर खीरी में सांप तस्करी केस में नया ट्विस्ट! आरोपियों के परिवार ने खोली पोल; 8 पुलिसकर्मी नपे
लखीमपुर खीरी में सांप तस्करी केस में नया ट्विस्ट! आरोपियों के परिवार ने खोली पोल; 8 पुलिसकर्मी नपे


UP Two Headed Snake Smuggling: लखीमपुर खीरी के मैगलगंज जिले में दो मुंह वाले सांपों की बरामदगी और तस्करी के मामले में पुलिस की कार्रवाई अब जांच के दायरे में है. तीन युवकों की गिरफ्तारी और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गंभीर आरोपों की जांच में पुलिस अधिकारियों की भूमिका सामने आई है. इसके बाद SSP डॉ. ख्याति गर्ग ने मैगलगंज थाना प्रभारी संजीव कुमार समेत आठ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है.

आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने हाल ही में दो मुंह वाले सांपों की तस्करी में शामिल लोगों को रिश्वत लेकर छोड़ दिया था. एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेस्ट, अमित कुमार राय की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया.

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इन तीन लोगों को किया था गिरफ्तार

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेस्ट, अमित कुमार राय के मुताबिक, 25 सितंबर को मैगलगंज पुलिस ने रहजानिया अंडरपास पर एक संदिग्ध अर्टिगा कार से दो जिंदा दो मुंह वाले सांप बरामद किए. पुलिस ने गाजीपुर निवासी मोनू सिंह, अंकित मौर्य और पुष्कर सिंह उर्फ ​​सोल्जर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीन अन्य भाग गए. गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों पर वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.

आरोपी के चाचा के बयान से आया नया ट्विस्ट 

मामले में नया मोड़ तब आया जब गिरफ्तार अंकित मौर्य के चाचा राधा मोहन मौर्य ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए. परिवार का आरोप है कि तीनों युवक विशाल के कहने पर पैसे लेने मैगलगंज इलाके में गए थे. गुड्डू उर्फ ​​जलील ने उन्हें एक पेट्रोल पंप पर बुलाया था. आरोप है कि बातचीत के दौरान पुलिस आ गई और तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया, जबकि जलील भाग गया.

परिवार का आरोप है कि युवकों को मैगलगंज के एक प्राइवेट घर में रखा गया और कहा गया कि वे अपने परिवार को फोन करके बताएं कि कार एक्सीडेंट में एक बच्चे की मौत हो गई है. फिर उनसे करीब दो लाख रुपये एक अकाउंट में ट्रांसफर करवाए गए. परिवार के मुताबिक, यह अकाउंट साहिल सोनी के नाम पर था.

युवकों के साथ मारपीट, झूठे केस में फंसने जैसे आरोप

परिवार ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिसमें युवकों के साथ मारपीट करना, झूठे केस में जेल भेजना और एनकाउंटर की धमकी देना शामिल है. शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) और SSP तक पहुंची, जिसके बाद परिवार के बयान दर्ज किए गए और जांच एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेस्ट, अमित कुमार राय को सौंपी गई.

 एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस, वेस्ट, अमित कुमार राय ने पुलिसवालों पर लगे आरोप सही पाए. जांच के नतीजों के आधार पर, मैगलगंज इंस्पेक्टर-इन-चार्ज संजीव कुमार सिंह, सब-इंस्पेक्टर शुभम कुमार, और कांस्टेबल राहुल कुमार, देवेंद्र सिसोदिया, रोहित कुमार, विश्वास सिंह, अमित, और देवेंद्र को सस्पेंड कर दिया गया है.

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस, वेस्ट, अमित कुमार राय ने बताया कि पूरी जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों की भूमिका और उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच की गई, जिसके बाद आठ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया.

Tags: Lakhimpur Kheri Newsuttar pradesh
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