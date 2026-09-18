UP Crime: 7 साल की सजा काटकर लौटा, 4 दिन पहले प्रेमिका को भगाया, जब हो गया कांड तो उसके भाई को गोली से भूना, कनपटी पर तमंचा सटाकर…!

Lakhimpur Kheri Man Killed Himself After Shooting Girlfriend’s Brother: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज प्रेम प्रसंग के खूनी वारदात में बदलने की घटना सामने आई है. पड़ोसी की बहन से इश्क फरमाने वाले एक युवक ने चार दिन पहले घर से भागकर मंदिर या कोर्ट में शादी करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस और परिवार के विरोध के बाद मामला खूनी रंजिश में बदल गया. शुक्रवार सुबह करीब सात बजे दोनों परिवारों के आमने-सामने के घरों के बीच शुरू हुआ मामूली कहासुनी का विवाद देखते ही देखते खूनी खेल में तब्दील हो गया. प्रेमी इदरीस ने गुस्से में आकर अपनी प्रेमिका के भाई अखिलेश के पेट में तमंचे से गोली मार दी और जब सनसनी फैल गई, तो खुद की कनपटी पर कट्टा रखकर आत्महत्या कर ली. इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और गंभीर रूप से घायल अखिलेश को जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.

4 दिन पहले घर से भाग गए थे प्रेमी और प्रेमिका

लखीमपुर खीरी के पधुआ थाना क्षेत्र के दुलही गांव में रहने वाले 38 वर्षीय इदरीस और उसके सामने ही रहने वाले अखिलेश की बहन के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों के घर आमने-सामने महज 20 मीटर की दूरी पर थे, जिस कारण इनका मिलना-जुलना आम था. करीब चार दिन पहले यानी 14 सितंबर को इदरीस अपनी प्रेमिका (अखिलेश की बहन) को लेकर घर से फरार हो गया था. इस मामले में लड़की के परिवार ने थाने में अपहरण और यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करा दिया था. पुलिस के सक्रिय होने पर गुरुवार को ही पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया था, जिसके बाद से दोनों परिवारों के बीच भयंकर तनाव और रंजिश सुलग रही थी.

सुबह 7 बजे विवाद, पेट में मारी गोली

घटना वाले दिन शुक्रवार की सुबह करीब सात बजे अखिलेश अपने घर के बाहर बैठकर मुंह धो रहा था, तभी आरोपी इदरीस भी अपने घर से बाहर निकल आया. दोनों के बीच पिछले चार दिनों के विवाद को लेकर पुरानी खुन्नस में बहस और गाली-गलौज शुरू हो गई. आसपास के लोगों को लगा कि यह रोज की तरह आम पारिवारिक झगड़ा है, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया. करीब आधे घंटे तक तीखी बहस चलने के बाद तैश में आकर इदरीस अपने घर के अंदर भागा और एक देशी तमंचा लेकर बाहर आ गया. उसने सरेआम अखिलेश को जान से मारने की धमकी दी और जब बात नहीं बनी, तो उसने सीधे अखिलेश के पेट में गोली दाग दी, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा.

फिर खुद की कनपटी पर तमंचा दागा

गोली चलने की आवाज सुनते ही दोनों परिवारों के लोग और ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े. जब लोगों ने इदरीस से पूछा कि उसने यह क्या कर दिया, तो वह घबरा गया या गुस्से में आपा खो बैठा. उसने वही अवैध तमंचा अपनी खुद की कनपटी पर रखा और ट्रिगर दबा दिया. गोली उसके सिर के आर-पार निकल गई और इदरीस खून से लथपथ होकर गांव की सड़क पर ही ढेर हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. घायल अखिलेश को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया.

Lakhimpur Kheri, #UttarPradesh Firing in Dulhi village over dispute of taking young woman along, one killed In Dulhi village under Paduva police station area, firing took place after a dispute over taking the young woman along According to police, four days ago Idrish had… pic.twitter.com/DfHO7bmKNk — Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 18, 2026

शादीशुदा था प्रेमी, सामने आया पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड

ग्रामीणों के अनुसार, मृत युवक इदरीस का आपराधिक इतिहास भी काफी खतरनाक रहा है. करीब 15 साल पहले एक अन्य गोलीबारी के मामले में धारा 307 के तहत उसका नाम आया था, जिसमें उसे सात साल की सजा हुई थी और वह लगभग एक साल पहले ही जेल से छूटकर आया था. इदरीस चार भाइयों में सबसे बड़ा था और उसकी खुद की शादी एक साल पहले ही हुई थी, जिसकी पत्नी इस समय गर्भवती है और अपने मायके में है. दूसरी ओर, घायल अखिलेश नगर पंचायत में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता है. इस पूरे मामले पर एसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने बताया कि युवती को भगाने के विवाद में यह खूनी संघर्ष हुआ है. पुलिस ने मौके से सारे साक्ष्य जुटा लिए हैं और गहराई से जांच की जा रही है.

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