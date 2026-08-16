Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: घर पर नहीं थे माता-पिता, युवक ने लड़की को बुलाया, फिर दो दोस्तों के साथ मिलकर… हालत बिगड़ने पर हुए फरार

UP Crime: घर पर नहीं थे माता-पिता, युवक ने लड़की को बुलाया, फिर दो दोस्तों के साथ मिलकर… हालत बिगड़ने पर हुए फरार

Lakhimpur Kheri Crime: पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग ने बताया कि आरोपी ने अपने दो अन्य दोस्तों के साथ मिलकर युवती से गैंगरेप किया. युवती की हालत बिगड़ने पर तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. उन्होंने बताया कि इसके बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और अपने दादा-दादी को घटना की जानकारी दी.

By: Hasnain Alam | Published: August 16, 2026 11:37:59 PM IST

लखीमपुर खीरी गैंगरेप केस
लखीमपुर खीरी गैंगरेप केस


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से गैंगरेप का एक सनसनीखेज मामले सामने आया है. सदर कोतवाली क्षेत्र में तीन युवकों ने 19 साल की युवती से गैंगरेप किया. वारदात के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. लखीमपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) विवेक तिवारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान सिद्धार्थ (22), मधुमेश मिश्रा (23) और विशु कनौजिया (19) के रूप में हुई है. तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस के अनुसार, इससे पहले तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की गई थी. पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. ख्याति गर्ग ने बताया कि यह घटना शनिवार दोपहर हुई. आरोपियों में से एक के पीड़िता से दोस्ताना संबंध थे और उसने उसे अपने घर बुलाया था. उस समय उसके माता-पिता घर पर नहीं थे.

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युवक ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर किया युवती से गैंगरेप

अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अपने दो अन्य दोस्तों के साथ मिलकर युवती से गैंगरेप किया. युवती की हालत बिगड़ने पर तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. उन्होंने बताया कि इसके बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और अपने दादा-दादी को घटना की जानकारी दी. परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए और पुलिस को घटना की सूचना दी.

जिला अस्पताल में चल रहा है युवती का इलाज

एसपी ने बताया कि तीनों आरोपी उसी इलाके के रहने वाले हैं. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1) के तहत गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि पीड़िता के बयान कानूनी प्रक्रिया के तहत दर्ज किए जा रहे हैं. जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

Tags: UP News
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