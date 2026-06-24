Lakhimpur Kheri News: प्रेमी से शादी की जिद में टावर पर चढ़ी युवती; प्रेमी ने शादी का भरोसा दिलाया,उतरते ही परिवार ने कर दिया इनकार

Lakhimpur Kheri News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक युवती के साथ ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. प्रेमी से शादी की मांग को लेकर टावर पर चढ़ी युवती को प्रशासन और प्रेमी पक्ष ने आश्वासन देकर नीचे उतरवाया, लेकिन बाद में कथित तौर पर सारे वादे हवा हो गए. अब युवती न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है.

जानकारी के मुताबिक, युवती अपने प्रेमी से शादी कराने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा. काफी देर तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद प्रेमी और उसके परिजनों की ओर से शादी कराने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद युवती टावर से नीचे उतरने को राजी हो गई.

नीचे उतरते ही बदल गए हालात

युवती का आरोप है कि टावर से उतरने के बाद प्रेमी का परिवार अपने वादे से पीछे हट गया. उसने कहा कि जिस भरोसे पर वह नीचे उतरी थी, वही भरोसा टूट गया. इतना ही नहीं, उसने प्रशासन और पुलिस पर भी उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है.

एसपी से लगाई न्याय की गुहार

पीड़िता का दावा है कि उसका प्रेमी लंबे समय से शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बना रहा था. जब शादी की बात आई तो उसने दूसरी जगह रिश्ता तय कर लिया. युवती ने इस मामले में करीब छह महीने पहले पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी.निराश युवती अब पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पास पहुंची है. उसने मांग की है कि या तो उसकी शादी प्रेमी से कराई जाए या फिर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. युवती का कहना है कि उसे लगातार धमकियां भी मिल रही हैं.

क्या बोली पीड़िता?