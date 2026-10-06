UP Crime: ‘बिस्कुट’ के पैकेट पर इतना बवाल? बाल पकड़कर घसीटा, मारपीट और चलाए लात-घूंसे, घर में घुसने तक नहीं दिया, VIDEO वायरल!

Kushinagar Viral Video: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक मामूली सी बात ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया कि मामला मां और उसकी दो बेटियों के साथ मारपीट तक पहुंच गया. शुरुआत गली में फेंके गए बिस्कुट के एक पैकेट से हुई, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे मामले को चर्चा में ला दिया. आरोप है कि कचरा फेंकने का विरोध करने पर महिला के जेठ, जेठानी और उनके बेटे ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया. पीड़िता का दावा है कि बीच-बचाव करने आई उसकी बेटियों को भी नहीं बख्शा गया. घटना के बाद जब पीड़िता थाने से शिकायत करके लौटी, तब भी दबंगों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया और जान से मारने की धमकी जारी रखी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. आखिर मामूली विवाद इतना कैसे बढ़ गया?

कचरे को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद

कुशीनगर के मथिया गांव में रहने वाली सरिता देवी का पति विदेश में रहता है और वह अपने बच्चों के साथ गांव में ही अकेली रहती है. विवाद की शुरुआत तब हुई जब सरिता के छोटे बच्चे ने गली में एक बिस्कुट का पैकेट फेंक दिया. इसी बात पर उसके जेठ रामनयन गुप्ता बुरी तरह भड़क गए और गुस्से में आकर उन्होंने घर के अंदर सड़क का सारा कचरा फेंकना शुरू कर दिया. जब सरिता ने इस गंदी हरकत का विरोध जताया, तो बात इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक जा पहुंचा.

जेठ, चाची और बेटे ने की मां-बेटियों के साथ मारपीट

सरिता देवी का आरोप है कि विरोध करने पर रामनयन गुप्ता, उनकी पत्नी सीमा देवी और उनके बेटे अवित गुप्ता ने मिलकर उनके साथ लात-घूंसों और डंडों से जमकर मारपीट की. बीच-बचाम करने आई सरिता की बेटियों अमृता और अंजलि को भी दबंगों ने नहीं बख्शा, उन्हें भी बुरी तरह पीटा गया. इस हमले में महिला और उसकी बेटियों को गंभीर चोटें आईं. आरोप यह भी है कि मारपीट के दौरान महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए और उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गईं, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

कुशीनगर : सरिता गुप्ता अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी। हवा चलने की वजह से कूड़े का एक कागज़ पड़ोसी की तरफ चला गया, जिसके बाद पड़ोसी से सरिता गुप्ता की बहस हो गयी। बहस और कूड़े का कागज़ जाने से आक्रोशित पड़ोसी ने सरिता गुप्ता और बच्चों को जमकर पीटा। पीड़ित महिला ने कप्तानगंज थाना तहरीर देकर कार्रवाई लगायी न्याय की गुहार। — Ashish Paswan (@ashishpaswan0) October 6, 2026

थाने से लौटने के बाद भी जारी रही दबंगई

घटना के बाद पीड़िता सरिता देवी न्याय की उम्मीद लेकर कप्तानगंज थाने पहुंची और पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई. लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस थाने से लौटने के बाद भी दबंगों का खौफ कम नहीं हुआ. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी परिवार ने उसे और उसके बच्चों को घर के अंदर तक नहीं घुसने दिया और लगातार जान से मारने की धमकियां देते रहे, जिससे पूरा परिवार दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है.

इस मामले में पुलिस क्या कर रही है?

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और मामला तूल पकड़ने के बाद कप्तानगंज थाने के एसएचओ धीरेंद्र राय ने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया कि इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस वायरल वीडियो और पीड़िता की शिकायतों के आधार पर पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है.

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