5 Minute Video: ‘पत्नी बीमार है तो तुम्हारे साथ’…महिला टीचर से ये कैसी डिमांड करने लगा स्कूल डायरेक्टर, बंद कमरे की बातचीत हुई रिकॉर्ड, Viral हुई तो…!

Kushinagar School Director Teacher Harassment 5 Minute Video: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक प्राइवेट स्कूल संचालक और महिला शिक्षिका से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर करीब 5 मिनट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल संचालक को महिला शिक्षिका से कथित तौर पर आपत्तिजनक बातचीत करते सुना जा सकता है. वीडियो सामने आने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और रविंद्रनगर धूस थाना पुलिस ने आरोपी स्कूल संचालक दिनेश राय के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

वायरल वीडियो में संचालक कथित तौर पर अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए शिक्षिका से आपत्तिजनक मांग करता नजर आ रहा है. शिक्षिका ने उसकी बातों का विरोध किया और पूरी बातचीत को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. पुलिस ने BNS की धारा 75, 115(2) और 351(3) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

आखिर वायरल वीडियो में ऐसा क्या था, जिसे सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की? और महिला शिक्षिका ने पूरे मामले में क्या कदम उठाया? जानिए कुशीनगर के इस पूरे मामले की कहानी.

पत्नी की बीमारी बताकर टीचर पर अवैध संबंध बनाने का दबाव

कुशीनगर के रविंद्रनगर स्थित एक प्राइवेट स्कूल के निदेशक दिनेश राय की करतूतों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. वायरल वीडियो के मुताबिक, आरोपी ने अपनी ही स्कूल की एक महिला शिक्षिका को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की. हद तो तब पार हो गई जब उसने अपनी पत्नी के बीमार होने का बहाना बनाकर शिक्षिका पर अवैध संबंध बनाने का दबाव डालना शुरू कर दिया. आरोपी ने खुलेआम कहा कि उसकी पत्नी अस्वस्थ है, इसलिए वह उसकी ‘देखभाल’ करे और उसके करीब आए. इस घटिया सोच ने स्कूल जैसे पवित्र संस्थान के माहौल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

टीचर ने दिखाई बहादुरी, कैमरे में कैद घिनौनी करतूत

इस पूरी शर्मनाक घटना के दौरान उस महिला शिक्षिका ने जो हिम्मत दिखाई, वह काबिल-ए-तारीफ है. जब संचालक ने उस पर दबाव बनाया और कथित तौर पर उसे छूने की कोशिश की, तो शिक्षिका डरी नहीं. उसने पूरी बातचीत और उस दरिंदे की हरकतों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. जब शिक्षिका ने उसे लताड़ लगाई और कहा कि वह किसी की बेटी है, तब जाकर आरोपी थोड़ा पीछे हटा. शिक्षिका द्वारा इस वीडियो को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने के बाद ही इस पूरे काले कारनामे का पर्दाफाश हो सका.





पुलिस की त्वरित कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस हरकत में आ गई. कुशीनगर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच शुरू की. एसएचओ अनिल कुमार सिंह, सब-इंस्पेक्टर विनायक यादव और कांस्टेबल पंकज सिंह की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी दिनेश राय को दबोच लिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने की धाराओं में FIR दर्ज कर ली है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे.

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