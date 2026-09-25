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UP की सड़कों पर ‘नागिन डांस’… कुंडली मारकर लेटी, फिर नागिन की तरह बलखाईं 2 महिलाएं; सामने से दौड़ती रहीं गाड़ियां!

Kushinagar Two Women Nagin Dance Viral Video: पनियाहवा ब्रिज पर 2 महिलाओं और युवक का सड़क पर लेटकर नागिन की तरह बलखाने और अजीब हरकतों की Reel बनाने का वीडियो वायरल है. चलती गाड़ियों के बीच स्टंट पर पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है.

By: Kajal Jain | Published: September 25, 2026 12:36:24 PM IST

UP की सड़कों पर 'नागिन डांस'... कुंडली मारकर लेटी, फिर नागिन की तरह बलखाईं 2 महिलाएं; सामने से दौड़ती रहीं गाड़ियां!
UP की सड़कों पर 'नागिन डांस'... कुंडली मारकर लेटी, फिर नागिन की तरह बलखाईं 2 महिलाएं; सामने से दौड़ती रहीं गाड़ियां!


Kushinagar Two Women Nagin Dance Viral Video: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सोशल मीडिया की दुनिया का एक ऐसा खतरनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे देखकर आप भी अपना सिर पीट लेंगे. वायरल वीडियो में पहासू के प्रसिद्ध पनियाहवा ब्रिज पर दो महिलाएं और एक युवक बीच सड़क पर लेटकर रील्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान वे सड़क पर इस तरह से नागिन की तरह बलखाती हुई हरकतें कर रहे हैं कि वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों की सांसें अटक गईं. इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलोअर्स और लाइक्स की अंधी दौड़ में लोग इतने पागल हो चुके हैं कि अब उन्हें अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं है.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ये लोग ट्रैफिक की धज्जियां उड़ाते हुए बीच सड़क पर पोज दे रहे हैं, जबकि वहां से लगातार गाड़ियां निकल रही हैं. आसपास खड़े कुछ लोग इस पूरे ड्रामे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है और लोग पुलिस से सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं.

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सड़क पर नागिन की तरह कुंडली मारकर लेटीं महिलाएं

वायरल वीडियो का सबसे शॉकिंग हिस्सा वह है जिसमें दोनों महिलाएं चलती गाड़ियों के बीच ब्रिज की सड़क पर ऐसे लेट जाती हैं, मानो वे कोई स्टंट कर रही हों. वीडियो में उनकी अजीबोगरीब हरकतें और कमर मटकाने के अंदाज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है. आस-पास खड़े कुछ लड़कों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं जो इस पूरे तमाशे का मजा ले रहे हैं. पब्लिक प्लेस पर इस तरह की ओछी हरकतें देखकर हर कोई यही कह रहा है कि शोहरत पाने की भूख लोगों का दिमागी संतुलन बिगाड़ती जा रही है.

ट्रैफिक के बीच स्टंट, कभी भी हो सकता था बड़ा हादसा

पनियाहवा ब्रिज एक व्यस्त रास्ता है जहां हर वक्त गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती है. स्थानीय लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि इन लोगों ने बीच सड़क पर कब्जा करके न सिर्फ ट्रैफिक को रोक दिया, बल्कि खुद अपनी जान को भी खतरे में डाला. लोगों का कहना है कि ऐसे खतरनाक स्टंट्स की वजह से पीछे आ रहे वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाने पड़े, जिससे किसी भी वक्त कोई बड़ा खौफनाक हादसा हो सकता था.

पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले

यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस ब्रिज पर इस तरह की लापरवाही सामने आई हो. इससे पहले भी एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह ट्रेन की पटरियों के ठीक पास खड़े होकर रील्स बना रही थी. उस मामले में जीआरपी (GRP) ने तुरंत एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की थी. इसके बावजूद इन रीलबाजों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और पनियाहवा ब्रिज पर ऐसे खतरनाक कारनामे लगातार जारी हैं.

जनता की मांग- पुलिस तुरंत दर्ज करे केस

इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेटिज़न्स (Netizens) और स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि अगर इन पब्लिसिटी के भूखे लोगों पर लगाम नहीं कसी गई, तो यह दूसरों की जान के लिए भी खतरा बनते रहेंगे. फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इसकी जांच में जुट गई है और जल्द ही इन रीलबाजों पर शिकंजा कसा जा सकता है. हालांकि वीडियो पर हेट कमेंट आने के बाद एक महिला ने माफीनामा वीडियो भी जारी किया है.

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Tags: UP News
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