Kushinagar News: कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू होगी बुलडोजर कार्यवाही, पुलिस बल तैनात,

बौद्ध पर्यटन की दृष्टि से यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्थल है, अवैध कब्जा हटने के बाद एयरपोर्ट की तकनीकी सेवाएं और यात्री सुविधाएं बेहतर होंगी

Published: August 26, 2025 16:44:29 IST
Published: August 26, 2025 16:44:29 IST

मनीष मिश्र कि कुशीनगर से रिपोर्ट: इलाहाबाद हाईकार्ट के फैसले बाद कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाउंड्री जद में आ रहे 8 मकानों पर बुलडोजर की कार्यवाही शुरू हो गई।भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आज कसया तहसील प्रशासन ने अपनी कार्यवाही शुरू किया है।प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को 48 से 72 घंटे के भीतर घरों सामान निकलने की अनुमति दिया था तय समयसीमा बीतने के बाद अपनी कार्यवाही शुरू की है। हालांकि पीड़ित परिवार प्रशासन की इस कार्यवाही को मानवता के विरुद्ध करार दे रहे है उनका कहना है कि प्रशासन ने ना तो उनके मकानों का कोई मुआवजा दिया है और ना ही प्रशाशन उन्हें बसाने के लिए कोई जमीन आवंटित किया है।बारिश के इस मौसम में वह अपने छोटे बच्चों के साथ जाए तो जाए कहा ।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अवैध कब्जे हटाने का आदेश दिया है। अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा के अनुसार, न्यायालय ने 21 अगस्त 2025 को यह निर्णय लिया है। एयरपोर्ट के लिए 2020 में आईएलएस और आईएफआर सिस्टम की स्थापना के लिए 30.14 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

बौद्ध पर्यटन की दृष्टि से यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्थल

कुशीनगर एयरपोर्ट पूर्वांचल, बिहार, नेपाल और पड़ोसी एशियाई देशों के लिए महत्वपूर्ण हवाई केंद्र है। बौद्ध पर्यटन की दृष्टि से यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्थल है। हर साल यहां लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं।अपर जिलाधिकारी ने बताया कि आदेश का पालन जल्द किया जाएगा।

प्रशासन के अनुसार, अवैध कब्जा हटने के बाद एयरपोर्ट की तकनीकी सेवाएं और यात्री सुविधाएं बेहतर होंगी। इस आदेश से एयरपोर्ट प्रबंधन और नागरिक उड्डयन विभाग को राहत मिली है। अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है।

जिला प्रशासन की कार्यवाही

जिला प्रशासन की इस कार्यवाही के से प्रभावित परिवारों में रोना चीखना मचा हुआ है । पीड़ित परिवार ये सोचकर हैरान परेशान है कि अब वह कहा जायेंगे क्योंकि उनके पास ना तो कोई जमीन है और ना ही कोई आशियाना बचा है।हालांकि इस मुद्दे पर मौके पर मौजूद उपजिलाधिकारी कसया से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बताने से इंकार करते हुए कहा कि हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहे है।कुशीनगर हवाई अड्डा पूर्वांचल, बिहार, नेपाल और पड़ोसी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। बौद्ध पर्यटन की दृष्टि से यह एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गंतव्य है।

