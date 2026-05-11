पंखा खराब क्या हुआ, खुल गई पूरी कहानी! कुशीनगर के मदरसे में मिला मेड इन पाकिस्तान फैन

UP Made in Pakistan Fan: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक मदरसे के अंदर पाकिस्तान में बना एक पंखा मिला है. यह पंखा कई सालों से इस्तेमाल हो रहा था और इस खुलासे से पूरे इलाके में भारी हलचल मच गई है. यह मामला तब सामने आया जब मस्जिद के मौलवी पंखे को ठीक करवाने के लिए एक मैकेनिक के पास ले गए; पंखे की जांच करते समय, मैकेनिक ने उस पर ‘Made in Pakistan’ (पाकिस्तान में बना) लिखा हुआ देखा.

इसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी. मामले पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरी खबर.

मदरसे में मिला पाकिस्तान में बना पंखा

यह घटना कुशीनगर के बिशनपुरा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में, जंगल बिशनपुरा में स्थित मदरसा कादरिया हकीकतुल उलूम से जुड़ी है. रिपोर्टों के अनुसार, मदरसे में लगा पंखा खराब हो गया था, जिसके चलते मदरसे के मौलवी उसे ठीक करवाने के लिए एक दुकानदार के पास ले गए. जब ​​मैकेनिक ने पंखे पर काम करना शुरू किया, तो उसने उस पर Made in Pakistan का लेबल देखा. कई स्थानीय युवकों ने पंखे की तस्वीरें लीं और मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी.

देखते ही देखते, इस घटना की खबर आसपास के पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई. पुलिस ने इस मामले के संबंध में मदरसे के प्रबंधक को हिरासत में ले लिया है. इस बीच, मदरसे के प्रशासकों ने बताया है कि यह पंखा मूल रूप से एक युवक ने घर भेजा था, जो काम के सिलसिले में दुबई गया हुआ था; बाद में, उस युवक के पिता ने वह पंखा मदरसे को दान कर दिया. प्रशासकों का कहना है कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि यह पंखा पाकिस्तान में बना है.

पुलिस ने जांच शुरू की

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा ने इस घटना की गहन जांच की मांग की है और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है. पुलिस ने बताया है कि वे फिलहाल इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह पंखा इस जगह तक कैसे पहुंचा. पंखे से जुड़े लोगों से पूछताछ की जाएगी ताकि यह पता चल सके कि पाकिस्तान में बना यह उत्पाद भारत तक कैसे पहुंचा और इसे मदरसे में लगाने के लिए कौन जिम्मेदार था. पुलिस ने पुष्टि की है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.