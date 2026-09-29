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कुशीनगर में भारी बारिश के बाद बाढ़ की तबाही, बड़ा तटबंध टूटने से कई गांवों में घुसा पानी, NDRF और SDRF की हुई तैनाती

Kushinagar Floods: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नारायणी नदी के तेज बहाव के कारण ततवा टोला के पास एक बड़ा तटबंध टूट गया. जिसके बाद आसपास के कई गांवों में बाढ़ का पानी घूस गया. NDRF और SDRF की मौके पर तैनाती कर दी गई है.

By: Sohail Rahman | Published: September 29, 2026 8:18:02 AM IST

कुशीनगर में नारायणी नदी का तटबंध टूटने से कई गांवों में घुसा पानी
कुशीनगर में नारायणी नदी का तटबंध टूटने से कई गांवों में घुसा पानी


Kushinagar Floods: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नारायणी नदी के तेज बहाव के कारण ततवा टोला के पास एक बड़ा तटबंध टूट गया. सोमवार देर रात हुई इस घटना के बाद बाढ़ का पानी आस-पास के कई गांवों में घुस गया. जिसके बाद बड़े पैमाने पर तबाही और नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं. हालात को देखते हुए राज्य सरकार और प्रशासन हाई अलर्ट पर हैं. तटबंध टूटने और गांवों में बाढ़ आने की खबर मिलते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत हरकत में आ गए.

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने देर रात तक खुद स्थिति पर नजर रखी. उन्होंने गोरखपुर कमिश्नर, पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG), कुशीनगर के जिलाधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात करके घटना के बारे में पूरी जानकारी ली.

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सीएम योगी ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि प्रभावित इलाकों में बिना देरी किए राहत और बचाव कार्य शुरू किए जाएं. उन्होंने प्रशासन को खतरे में फंसे सभी ग्रामीणों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया गया है. साथ ही NDRF और SDRF को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू करने के आदेश दिए गए हैं.



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उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 3-4 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही थी. हालांकि, सोमवार को मौसम में बदलाव और लोगों को राहत मिली. बड़े त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने जन-सुविधाओं को बहाल करने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं. शहरी विकास और ऊर्जा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को जलमग्न इलाकों से पानी निकालने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए पानी उतरने के तुरंत बाद सफाई और सैनिटाइजेशन के आदेश दिए गए हैं. सड़कों पर बने गड्ढों की मरम्मत करने और सड़कों को गड्ढा-मुक्त सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

शहरी विकास मंत्री ने की कार्यों की समीक्षा

शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने विभिन्न शहरी क्षेत्रों में जलभराव, जल निकासी, स्वच्छता और बीमारी की रोकथाम के उपायों से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आने वाले त्योहारों को देखते हुए धार्मिक स्थलों के आस-पास विशेष सफाई अभियान चलाएं. ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान, उन्होंने भारी बारिश से प्रभावित बिजली के बुनियादी ढांचे की स्थिति का जायजा लेने के लिए सभी DISCOMs और वरिष्ठ इंजीनियरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिया कि प्रभावित इलाकों में बिजली सप्लाई बहाल करने और उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए अतिरिक्त मशीनरी और कर्मचारियों को तैनात किया जाए.

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Tags: home-hero-pos-7UP News
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