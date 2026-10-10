UP Crime: बेवफाई या कोई और वजह? कुशीनगर में पहली पत्नी और बच्चों ने पति को उतारा मौत के घाट, दूसरी बीवी को भी नहीं बख्शा

Kushinagar First Wife Kills Husband: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जिस रिश्ते की शुरुआत कभी साथ जीने-मरने के वादों से हुई होगी, उसका अंत खेत में खून से सनी वारदात के साथ हुआ, जहां एक शख्स की कथित तौर पर उसकी पहली पत्नी और बच्चों ने मिलकर हत्या कर दी. आरोप है कि धारदार हथियार से पति के सिर और पेट पर ताबड़तोड़ वार किए गए. जब दूसरी पत्नी उसे बचाने पहुंची, तो पहली बीवी ने उसे भी नहीं बख्शा. वारदात के बाद आरोपी पहली पत्नी अपने बच्चों के साथ फरार हो गई. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है, क्या यह कड़ा फैसला पहली पत्नी ने अपने पति से बेवफाई से तंग आकर लिया या बात कुछ और थी.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान 50 वर्षीय ओमप्रकाश राजभर के तौर पर हुई है. वह नेबुआ नौरंगिया थाना इलाके के जंगल जगदीशपुर गांव के रहने वाले थे और केले की खेती करते थे. उनके पास 5 बीघे से ज्यादा जमीन थी. मृतक की बेटी ने बताया कि ओमप्रकाश ने कुछ दिन पहले पुश्तैनी जमीन का एक हिस्सा बेचा था. पहली पत्नी उर्मिला उस रकम में अपना हिस्सा मांग रही थी, लेकिन ओमप्रकाश पैसे देने को तैयार नहीं थे. इसी विवाद के चलते पिता कि हत्या की गई.

बिना तलाक की थी ओमप्रकाश ने दूसरी शादी

ओमप्रकाश ने पहली पत्नी उर्मिला को तलाक दिए बिना करीब 18 साल पहले नित्या से दूसरी शादी की थी. इसके बाद उर्मिला ने घर का बंटवारा करा लिया और अपने बच्चों के साथ अलग हिस्से में रहने लगी. पहली पत्नी से ओमप्रकाश के तीन बेटियां और एक बेटा है, जबकि दूसरी पत्नी नित्या से एक बेटा और एक बेटी है. उर्मिला ने पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए अदालत में मुकदमा भी दाखिल किया था.

खेत में कहासुनी के बाद खूनी हमला

CO राकेश प्रताप सिंह के मुताबिक, शनिवार 9 अक्टूबर सुबह ओमप्रकाश और उर्मिला के बीच कहासुनी हुई थी. बाद में ओमप्रकाश घर से करीब 300 मीटर दूर खेत में चले गए, जहां उर्मिला मेड़ बांध रही थी. वहां फिर विवाद हुआ. आरोप है कि उर्मिला और उसके बच्चों ने ओमप्रकाश पर हमला कर दिया और धारदार हथियार से सिर तथा पेट पर वार कर उनकी हत्या कर दी.

शोर सुनकर दूसरी पत्नी नित्या बचाने पहुंचीं, तो उन पर भी हमला किया गया. ग्रामीणों को नित्या बेहोशी की हालत में मिलीं. पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा.