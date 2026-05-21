UP Crime: दूसरे धर्म के युवक से बात करती थी बेटी, फिर बिग्गन अंसारी बन गया ‘कसाई’, बहन-जीजा के साथ मिल किया ऐसा कांड, पुलिस के छूटे पसीने

Kushinagar Crime: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक शख्स द्वारा बेटी की ही हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक ने शख्स ने अंतरधार्मिक संबंध के शक में अपनी नाबालिग बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए शव के छह टुकड़े कर उन्हें अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया.

पुलिस ने बताया कि सेवरही थाना क्षेत्र के जयपुर टोला निवासी ई-रिक्शा चालक बिग्गन अंसारी ने अपनी बहन नूरजहां और बहनोई मजीबुल्लाह के साथ मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दूसरे समुदाय के युवक से बातचीत से नाराज था पिता

आरोपी बिग्गन अंसारी अपनी 15 साल की बेटी शबा के किसी दूसरे धर्म के युवक से बातचीत करने से नाराज था. पुलिस ने बताया कि पीड़िता का सिर कुशीनगर के एक तालाब से मिला, जबकि धड़ 17 मई को लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन पर ट्रेन नंबर 15114 (छपरा-गोमती नगर एक्सप्रेस) के कोच एस-1 से बरामद किया गया.

सफाई कर्मचारियों को कोच के भीतर एक संदिग्ध बक्सा और बैग मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया. पीड़िता के हाथ और पैर अलग-अलग पॉलीथीन बैग में पैक किए गए थे. जीआरपी के अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने शव को बहुत सावधानी से पैक किया था, ताकि ट्रंक के बाहर खून के धब्बे न दिखें.

800 सीसीटीवी कैमरा फुटेज की हुई जांच

इससे पहले पुलिस अधीक्षक (रेलवे) रोहित मिश्रा ने पीड़िता की पहचान करने और आरोपियों का पता लगाने के लिए तीन टीमें गठित की थीं. जांचकर्ताओं ने रेल मार्ग पर स्थित स्टेशनों से लगभग 800 सीसीटीवी कैमरा फुटेज की जांच की और कुशीनगर जिले के तमकुही रोड रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी.

सीसीटीवी फुटेज में दो पुरुषों और एक महिला को बॉक्स को स्टेशन तक ले जाते हुए, उसे ट्रेन के स्लीपर कोच के अंदर रखते हुए और दूसरे डिब्बे से उतरते हुए दिखाया गया है. पूछताछ के दौरान सेवरही पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयपुर टोला निवासी अंसारी ने कथित तौर पर अपराध स्वीकार कर लिया.

दो बड़ी बेटियों ने भी कर रखी है दूसरे समुदाय में शादी

पुलिस ने बताया कि अंसारी को शक था कि उसकी बेटी किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति से बात कर रही थी और डर था कि वह भी प्रेम विवाह कर लेगी, क्योंकि उसकी दो बड़ी बेटियों ने पहले ही दूसरे समुदाय के पुरुषों से शादी कर ली थी.

पुलिस के अनुसार अंसारी ने पहले अपनी बेटी की पिटाई की. जब लड़की ने कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया, तो अंसारी ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची. आरोपी ने हत्या से पहले अपनी पत्नी और बेटों को घर से बाहर भेज दिया था.

हत्या के लिए एक नया धारदार हथियार खरीदा

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर अपराध के लिए एक नया धारदार हथियार खरीदा और बाद में बक्से में शरीर के अंगों को अपने ई-रिक्शा में तमकुही रोड रेलवे स्टेशन तक ले गया, जहां से बक्से को ट्रेन में रखा गया. आरोपी के कबूलनामे के आधार पर जीआरपी की संयुक्त टीम और स्थानीय पुलिस ने बाद में एक तालाब से अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद किया.

पुलिस ने बताया कि अंसारी पहले विदेश में काम करता था और लगभग पांच साल पहले गांव लौटा था, जिसके बाद उसने ई-रिक्शा चलाना शुरू किया. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.