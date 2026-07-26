कोचिंग में छात्रा के साथ शिक्षक करता था छेड़छाड़, लड़की ने घर में बताई आपबीती, परिजनों कर दिया कांड

Kushinagar Coaching Teacher Harassment Case: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक कोचिंग संस्थान के शिक्षक पर छात्रा से कथित छेड़छाड़ और अशोभनीय व्यवहार करने का आरोप लगा है. आरोपों के बाद छात्रा के परिजन कोचिंग सेंटर पहुंचे और शिक्षक की पिटाई कर दी.

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक किसी भी पक्ष की शिकायत दर्ज होने की पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, यह घटना सेवरही क्षेत्र की है, जहां लगभग एक महीने पहले IIT-NEET की तैयारी कराने वाला एक नया कोचिंग सेंटर शुरू हुआ था. पीड़ित छात्रा इसी संस्थान में पढ़ाई करती थी. परिजनों का आरोप है कि शिक्षक लंबे समय से छात्रा के साथ कथित तौर पर अशोभनीय हरकतें कर रहा था. जब छात्रा ने घर जाकर यह बात अपने परिवार को बताई, तो परिजन सीधे कोचिंग सेंटर पहुंच गए.

मारपीट का वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक व्यक्ति को कुर्सी पर बैठा देखा जा सकता है, जिसे कुछ लोग घेरकर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में एक छात्रा भी चप्पल से शिक्षक को मारती हुई नजर आती है. वीडियो में कुछ लोगों द्वारा शिक्षक से माफी मंगवाने और अपमानजनक व्यवहार किए जाने के दृश्य भी दिखाई देते हैं. हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और इसकी सत्यता की जांच पुलिस कर रही है.

पुलिस ने क्या कहा?

सेवरही थाना पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन तब तक कोचिंग सेंटर बंद मिला. पुलिस का कहना है कि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है. इसके बावजूद वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. यदि जांच में कोई आपराधिक तथ्य सामने आते हैं, तो संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दोनों पक्ष फिलहाल नहीं मिले

पुलिस के अनुसार, घटना के बाद शिक्षक और छात्रा के परिजन मौके पर नहीं मिले. फिलहाल दोनों पक्षों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा.

सोशल मीडिया पर बढ़ी चर्चा

वीडियो सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. कई लोग छात्रा के आरोपों पर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग कानून अपने हाथ में लेने की घटना पर भी सवाल उठा रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में सभी पक्षों के बयान, उपलब्ध साक्ष्य और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए.

कुशीनगर का यह मामला फिलहाल जांच के दायरे में है. छात्रा द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं, वहीं शिक्षक के साथ हुई मारपीट का वीडियो भी कई कानूनी सवाल खड़े करता है. अभी तक किसी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है. ऐसे में पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी.