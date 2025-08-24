Kushinagar News, UP: हाईकोर्ट का आदेश पक्ष में, जल्द शुरू होंगी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान

मनीष मिश्र की रिपोर्ट, Kushinagar Airport Update: कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो कुछ एविएशन कंपनिया कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ान शुरू कर सकती हैं। इस एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने की अंतिम बाधा को को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आइएलएस (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) के लिए अधिग्रहित भूमि पर किसानों की याचिका को खारिज करके इस बाधा को दूर कर दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी विमानन कंपनियों से संपर्क करके इस एयरपोर्ट को जल्द ही पूरी तरह से शुरू करने का प्रयास तेज कर दिया है। एअरपोर्ट अथार्टी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने की इच्छुक विमानन कंपनियों को विशेष रियायत भी दे रही है। जिसमें 3 साल के लिए लैंडिंग चार्ज फ्री है। विजुअल डेवलपमेंट चार्ज फर्स्ट ईयर में 100% सेकेंड ईयर में 70% और थर्ड ईयर में 40% फ्री है।

उच्च न्यायालय ने की किसानो की याचिका खारिज

कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने की बाधा दूर हो गई है क्योंकि उच्च न्यायालय ने किसानों की याचिका खारिज कर दी है। प्रशासन ने किसानों को 48 से 72 घंटे में कब्जा हटाने का नोटिस दिया है। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आइएलएस (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) के लिए अधिग्रहित भूमि के कुछ अंश के विवाद के प्रकरण में भलुही मदारी पट्टी के आठ किसानों की याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। जिसके बाद जिला प्रशासन ने किसानों को 48 से 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए सरकारी भूमि पर बने मकान को हटाने के साथ परिवार को अन्यत्र व्यवस्थित करने को कहा है।

प्रभावित हो रहे मकानों के परिवारों को अन्यत्र बसाने की जगह

प्रशासन इसके लिए प्रभावित हो रहे मकानों पर नोटिस चस्पा कर उन परिवारों से वार्ता कर उन्हें अन्यत्र बसाने के लिए जुटा हुआ है। दरअसल, 2020 में एयरपोर्ट पर आइएलएस व डीवीओआर (डाप्लर वेरी ओमिनी रेंज) लगाने के लिए विस्तारीकरण को 547 किसानों से 30.14 एकड़ भूमि ली गई थी। इनमें से आठ किसानों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके स्टे ले लिया था इसके बाद एयरपोर्ट का काम रुक गया था। लंबी सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को किसानों की याचिका खारिज कर और आदेश दिया गया कि बंजर खाते के नाम से दर्ज भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए।

कंपनियों से संपर्क में हैं शीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निदेशक प्रणेश कुमार राय

इस भूमि पर मकान होने के कारण एयरपोर्ट पर आइएलएस इंस्टालेशन में अवरोध खड़ा था। लेकिन वह अवरोध खत्म हो गया है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निदेशक प्रणेश कुमार राय ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश हमारे पक्ष में आया है जिसके बाद हमने तैयारियां शुरू कर दीं हैं। हम विमानन कंपनियों से संपर्क में हैं और जल्द डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हवाई सेवा शुरू करने की कोशिश में लगे हैं।

