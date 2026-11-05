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Raja Bhaiya: ‘मुसलमान इस्लाम की बात करता है, तो पूरा…’, राजा भैया का बड़ा बयान, हिंदू समाज से एकजुट रहने की अपील

Raja Bhaiya News: उन्नाव में राजा भैया ने हिंदू समाज को एकजुट रहने की नसीहत देते हुए कहा कि समाज को आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रति सजग रहना चाहिए.

By: Hasnain Alam | Published: November 5, 2026 9:47:26 PM IST

कुंडा के विधायक राजा भैया
कुंडा के विधायक राजा भैया


Raja Bhaiya News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने हिंदू समाज से एकजुट रहने की अपील की है. उन्नाव में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा में शामिल होने पहुंचे राजा भैया ने कहा कि हिंदुत्व के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती.

राजा भैया ने कहा कि जब कोई मुसलमान इस्लाम की बात करता है, तो पूरा मुस्लिम समाज उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है, लेकिन जब कोई हिंदू सनातन धर्म की बात करता है, तो अपने ही लोग उसका विरोध करने लगते हैं.

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हिंदू समाज को एकजुट रहने की नसीहत

उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट रहने की नसीहत देते हुए कहा कि समाज को आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रति सजग रहना चाहिए.

‘भारत तभी तक एक संवैधानिक राष्ट्र है, जब तक हिंदू बहुल्य है’

राजा भैया ने कहा कि भारत तभी तक एक संवैधानिक राष्ट्र है, जब तक हिंदू बहुल्य है. बिना भारत के हिंदुत्व की और बिना हिंदुत्व के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती. अपने आने वाली पीढ़ी को हम सशक्‍त और सुरक्षित राष्‍ट्र दें यह हमारी जिम्‍मेदारी है.

‘शिवमहापुराण हमारे सनातन धर्म का बहुत महत्‍वपूर्ण ग्रंथ’

उन्होंने कहा कि शिवमहापुराण हमारे सनातन धर्म का बहुत महत्‍वपूर्ण ग्रंथ है. हमारा इतिहास गौरवशाली है पर हमारा वर्तमान मजबूत है कि नहीं, हमको ये भी देखना होगा.

धीरेंद्र शास्‍त्री की कथा का आयोजन करवा रहे हैं राजा भैया

इस मौके पर राजा भैया ने उन्‍नाव की जनता को कुंडा आने का निमंत्रण दिया. यहां वह 17 से 20 नवंबर तक बाबा बागेश्‍वर धीरेंद्र शास्‍त्री की कथा का आयोजन करवा रहे हैं. इस दौरान सनातन धर्म के प्रमुख वक्‍ता भी उपस्थित रहेंगे. फिलहाल राजा भैया का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है.

Tags: Raja BhaiyaUP News
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