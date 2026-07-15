KGMU में बड़ा बदलाव! हॉस्टल मेस में नहीं बनेगा नॉन-वेज, गवर्नर ने लगाई फटकार

KGMU Non Veg Ban: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ने अपने सभी हॉस्टल मेस में नॉन-वेज खाना पकाने और परोसने पर रोक लगा दी है. यह कदम गवर्नर आनंदीबेन पटेल द्वारा सोमवार को यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह के दौरान खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई में कमियों की ओर इशारा करने के बाद उठाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि 18 बड़े और तीन छोटे हॉस्टल मेस को लिखित निर्देश जारी किए गए हैं.

75 जिलों के लिए तय की गईं शाकाहारी डिश

यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन कुज़ीन’ (ODOC) योजना को मंज़ूरी देने के बमुश्किल दो महीने बाद उठाया गया है. इस योजना के तहत सभी 75 जिलों के लिए सिर्फ़ शाकाहारी सिग्नेचर डिश तय की गई थीं. लखनऊ की दुनिया भर में मशहूर अवधी डिश – जैसे गलावटी कबाब, काकोरी कबाब, अवधी बिरयानी और नहारी-कुलचा – को इसमें शामिल नहीं किया गया था, जबकि शहर ने UNESCO के ‘क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क फ़ॉर गैस्ट्रोनॉमी’ के लिए दावेदारी पेश की थी.

21 हॉस्टल मेस को लिखित आदेश जारी

चीफ़ प्रोवोस्ट प्रो. KK सावलानी ने कहा कि सभी 21 हॉस्टल मेस को लिखित आदेश जारी करके तुरंत नॉन-वेज खाना पकाना और परोसना बंद करने का निर्देश दिया गया है. यह फैसला ‘जन भवन’ टीमों द्वारा की गई जांच के बाद लिया गया है. जांच में तीन हॉस्टल मेस में नॉन-वेज खाना पकते हुए और दो अन्य में एक्सपायर्ड मसाले इस्तेमाल होते हुए पाए गए थे. हालांकि गवर्नर ने साफ तौर पर नॉन-वेज खाने पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया था लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी को खाने की क्वालिटी, साफ-सफाई और छात्रों की सुविधाओं को बेहतर बनाने का निर्देश दिया था.

क्वालिटी सुधारने के दिए गए निर्देश

गवर्नर ने यूनिवर्सिटी को क्वालिटी की जांच मजबूत करने, हॉस्टल में परोसे जाने वाले पनीर की क्वालिटी बेहतर करने और सभी 18 हॉस्टल में वॉशिंग मशीन लगाने का भी निर्देश दिया. अधिकारियों ने बताया कि एक्सपायर्ड खाने की चीज़ों को हटाने समेत सुधारात्मक उपाय पहले ही शुरू हो चुके हैं. स्टूडेंट वेलफ़ेयर की डीन प्रो. रश्मि कुशवाहा ने इस मामले में कहा कि उन्होंने अभी तक इस फैसले पर छात्रों से बातचीत नहीं की है.

बदलती फूड पॉलिसी पर छिड़ी बहस

इस घटनाक्रम ने राज्य की बदलती फ़ूड पॉलिसी पर बहस को फिर से हवा दे दी है. ODOC योजना से नॉन-वेज खाने को बाहर रखने के बाद यह बहस छिड़ी है. वहीं सरकार ने UNESCO गैस्ट्रोनॉमी नॉमिनेशन के दौरान लखनऊ को अवधी खाने के लिए एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के तौर पर पेश किया था. इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड (AISPLB) के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि शिक्षण संस्थान अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं. उन्होंने कहा, ‘जो छात्र मांसाहारी भोजन करना चाहते हैं, वे कैंपस के बाहर ऐसा कर सकते हैं. इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है.’